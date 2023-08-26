السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

تقييم الأصول في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب ..

خبير أسواق مال يكشف السبب وراء إغراء الرقابة المالية لرجال الأعمال

محمد حسن، فيتو
محمد حسن، فيتو

جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر في وقت شديد الصعوبة للاقتصاد الوطني، وتوفير حصيلة دولارية جديدة بالسوق المحلي الشغل الشاغل للحكومة المصرية، ولن يحدث ذلك إلا بتحديث شروط وإجراءات القيد، خلال إعادة تقييم الأصول للراغبين في الاستثمار بمصر، وتوجهت الحكومة جهودها في هذا الملف، بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية الانتهاء من إجراءات كافة الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية، لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم.

Advertisements

 

الرقابة المالية، فيتو 

 

 معايير محددة لتقييم الأصول

يقول محمد حسن خبير أسواق المال لـ"فيتو": هناك معايير محددة لتقييم الأصول، عبر اختيار شخصيات يمتلكون معايير محاسبية محددة، من المفترض أن تحدث فارقا جوهريا فى القيمة العادلة والدفترية ما سيؤدى في النهاية إلى عدالة التقييم، ولفت إلى أهمية إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما يعكس القيمة العادلة والحقيقية، وبما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، وأضاف خبير أسواق المال إن هذا القرار يهدف بشكل رئيسي إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر وتوفير حصيلة دولارية جديدة بالسوق المصري. 

 

شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها

تضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية للقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال، مشيرا إلى أن نظم القرار شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في السجل والتي تضمنت أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو يكون مرخصا كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة للأجانب، بالإضافة إلى توافر الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد وبما يتلائم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة في جريمة ماسة للشرف أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية أو قانون غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، وأشار الى أن لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص قامت بدورها في تطوير معايير المحاسبة المصرية وإدخال نموذج إعادة تقييم الأصول بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية في عرض قوائمها المالية بشكل يعكس قيمتها الحقيقية وأن نتيجة إعادة تقييم الأصول ينعكس على حقوق ملكية الشركات، بما يمكنها الحصول على تمويلات إضافية للنمو وتطوير أعمالها والدخول في شراكات استراتيجية.

 

الهيئة العامة للرقابة المالية، فيتو 

 

 أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة

بالنسبة لقيد الأشخاص الاعتباريين يشترط القيد بسجل  شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي، مع توافر حسن السمعة والكفاءة المهنية لدى المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري، وتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال فترة مدة القيد.

جدير بالذكر وبحسب القرار أن الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة ضرورة قصوى واستيفاء الشروط اللازمة للقيد بالسجل وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده هي شروط استمرار قيد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالسجل، على أن تكون مدة القيد ثلاث سنوات وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

السوق المحلي الخارجية الهيئة العامة للرقابة المالية الحكومة تقييم الأصول الاصول معايير محددة لتقييم الأصول شركات الاستشارات المالية التقييم المالي راسات القيمة العادلة

مواد متعلقة

خبير أسواق مال يكشف عن منعطف تاريخي تشهده البورصة المصرية هذا الأسبوع

خبير أسواق مال: أحمد الشيخ رئيس البورصة الجديد صنايعي وخبرة في القطاع غير المصرفي

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

زلزال جديد يضرب دولة عربية

خليفة قائد فاجنر المحتمل، أندريه تروشيف ماكينة موت بلا رحمة

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

تفاصيل جديدة في تعثر مفاوضات الأهلي وسوزا

Advertisements

منوعات

المزيد

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

المزيد

خدمات

المزيد

وزارة المالية تستكمل صرف المرتبات اليوم وتكشف مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 منح مقدمة من جامعة بدر لتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 90% (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مفهوم الحداد للزوجة ومدته

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب، مضمون ومجرب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية