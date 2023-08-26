رسميا، أحمد الشيخ يتسلم مهام منصبه رئيسا للبورصة المصرية اليوم السبت 26/8/2023

الشيخ: شغلي الشاغل هو النهوض بالبورصة المصرية الفترة المقبلة..

تولى أحمد الشيخ منصبه كرئيس للبورصة المصرية، يتسلم أحمد عبد الرحمن الشيخ اليوم السبت مهام منصبه رسميًّا كرئيس جديد للبورصة المصرية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضي قرارًا بتعيينه، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، لمدة عام اعتبارًا اليوم السبت الموافق 26/ 8/ 2023، لينتقل "الشيخ" من منصبه الحالي كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى العمل لإدارة سوق المال المصري، لما له من باع طويل وخبرات متنوعة في مجال الأسواق والأنشطة المالية لأكثر من 30 عامًا.

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أول تصريحات الشيخ بعد توليه منصب رئيس البورصة المصرية

في تصريحات خاصة انفردت “فيتو” بها عقب إعلان قرار رئيس الوزراء بتعيينه رئيسًا للبورصة المصرية خلفا للدكانى، قال أحمد الشيخ: “شغلي الشاغل هو النهوض بالبورصة المصرية الفترة المقبلة ونسعى أن يكون سوق المال المصري في الصدارة لمواكبة أسواق المال العالمية، ولن يتحقق هذا إلا بتعاون الجميع في السوق المصري”.

البورصة المصرية، فيتو

تولى عدة مناصب رفيعة بالقطاع المالي غير المصرفي

الجدير بالذكر ترأس "الشيخ"، عدة مناصب رفيعة منها لجنة تطوير قواعد العمل باتحاد أسواق المال العربية، وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، وعضوية لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة بها، وعضوية مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية وعضو لجنة العضويات بها، كما شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات، كما تم الاستعانة بـ"الشيخ" كخبير لدى المحاكم الاقتصادية بموجب قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009.