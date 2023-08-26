10 معلومات عن بيانات وتفاصيل إرسال الحوالة البنكية

يسعى العديد من عملاء البنوك للتعرف على أهم البيانات الأساسية المطلوب في عملية إرسال واستقبال الحوالات، وترصد فيتو أبرز ١٠ معلومات عن تفاصيل بيانات مطلوبة وطرق إرسال الحوالات البنكية بشكل صحيح وهي كالتالي:

معلومات عن الحوالة البنكية

1-اسم الحساب ورقمه

2-الدولة والمدينة والعنوان والرقم البريدي

3-رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN

حيث يمثل رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN معيارًا دوليًا للتعرف على الحسابات المصرفية، ولذلك فهو يستخدم في التحويلات الدولية، إذ يعد رقم الحساب المصرفي الدولي طريقة دقيقة لتحديد حسابك كمستفيد.

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4-رمز السويفت swift code ويستخدم رمز السويفت swift code في الإشارة إلى البنك والدولة التي سترسل الحوالات البنكية إليها.

5- من أشهر أسباب تأخر الحوالات البنكية هي المتعلقة بالإجازات

6- إذا كان بنكك لا يعمل في يوم إرسال الحوالات المصرفية من بنك المرسل، سواءً بسبب الإجازات الرسمية كإجازات نهاية الأسبوع، فلن تقدر على استلام حوالتك في هذه الأيام.

7-لا يتعلق الأمر فقط بالإجازات الرسمية، ولكن أيضًا باختلاف توقيتات العمل من دولة لأخرى.

8- إصدار كارت حوالتي لتلقي الحوالات.

9-ويمكن صرف الحوالات أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من خلال فروع محددة داخل كل بنك

10- تتنافس البنوك في تقديم عروض خاصة بالتحويل للعملاء.

عروض استقبال الحوالة

يبحث العديد من عملاء البنوك عن أفضل العروض من البنوك فيما يخص استقبال حوالة الدولار خاصة فيما يتعلق برسوم الاستقبال.

رسوم حوالة بنك مصر

يقدم بنك مصر كل تلك المزايا برسوم تنافسية حيث لا يتم خصم أي رسوم غير معلنة من جانب المستفيد من الحوالة، إضافة لأسعار صرف وتغيير عملة تنافسية.

ويقدم بنك مصر لعملائه خدمة استقبال حوالة الدولارات، مما يوفر للعملاء العديد من الوسائل لتلقي تحويلاتهم بطريقة سهلة وبسيطة من خلال نظام آلي في كافة أنحاء الدولة.

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي المصري عن إجابة لتساءل حول المدة التي يتم استغراقها لتحويل أموال من العملاء في حوالة دولية.

حوالة البنك الاهلي

وأكد البنك الأهلي أنه قد يستغرق التحويل الأولي مدة تصل إلى خمسة أيام في انتظار تسجيل المستلم، في حين أن إجراء المعاملات اللاحقة إلى رقم الحساب المصرفي للمستلم نفسه تحدث خلال بضع دقائق.