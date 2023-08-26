تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة 2023، الأماكن المتاحة وموعد التقديم

تنسيق طلاب الدور الثاني للثانوية العامة، أكد مكتب التنسيق أنه يحق لطلاب الثانوية العامة بالدور الثانى التقدم لتنسيق الجامعات 2023/ 2024، بعد إعلان نتيحة امتحانات الدور الثانى، مؤكدا أن لهم أماكن بالكليات والجامعات.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه يتم ترشيح طلاب الثانوية العامة للدور الثانى بالكليات الجامعية والمعاهد وفقا للمجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة والحد الأدنى للكليات سواء بالمرحلة الاولى للتنسيق أو المرحلة الثانية.

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ومن جانبه أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف على قطاع التنسيق، أن جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 لهم أماكن في الجامعات والمعاهد بمختلف المحافظات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، كاشفا عن موقف طلاب الدور الثاني، الناجحين في امتحانات الثانوية العامة من التنسيق.

وقال عطا، أن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم متاحة وفقا لمجاميعهم، وسيتم تنسيقهم في المرحلة الثالثة وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وعلى جانب آخر، أكد مصدر بوزارة التعليم العالي أن بعض طلاب الدور الثاني سوف تحصل علي الدرجة كاملة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى.

وأشار خلال تصريحاته أن طلاب الدور الثاني الذين دخلوا الامتحان في الدور الأول ولم يحصلوا علي درجة النجاح عندما يمتحنوا مرة ثانية يحصلون على درجة النجاح فقط في امتحان الدور الثانى.

وأكد أنه يمكن لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة الالتحاق بجامعات وكليات ذات درجات عالية أيضا في تنسيق الجامعات 2023 وفقا لعدة شروط اولها أن يكون الطالب قام بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى وأن الطالب له هدف بالالتحاق بكليات الطب أو الهندسة.

أما عن الشرط الثاني في حالة أن الطالب الذي رسب في مادتين أو أقل في الدور الاول أن يكون حصل علي درجات عالية في المواد الذي نجح فيها بالدور الاول ويمكن له أن يحصل علي مقعد في احدي الجامعات المصرية الحكومية في تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات خلال الأسبوع المقبل بعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب والتي من المتوقع أن تظهر مطلع الأسبوع المقبل بعد غلق باب التقديم لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وستكون المرحلة الثالثة للتنسيق على مرحلتين، الأولى للطلاب الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، والثانية لطلاب امتحانات الدور الثاني.

وأعلنت وزارة التعليم العالي أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وسيتاح للطلاب تسجيل الرغبات عبر رابط تنسيق المرحلة الثالثة على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا فور إعلان فتح باب التقديم لطلاب المرحلة الثالثة عقب انتهاء تحويلات تقليل الاغتراب.



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