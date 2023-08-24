الخميس 24 أغسطس 2023
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أخبار مصر

تقليل الاغتراب.. موعد إعلان نتيجة تحويلات الطلاب بين الجامعات والمعاهد

تنسيق الجامعات 2023،
تنسيق الجامعات 2023، فيتو

يواصل موقع تنسيق الجامعات، اليوم الخميس، استقبال طلبات طلاب المرحلة الأولى والثانية للتسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وفي حدود النسبة المقررة (10%).

وقال مصدر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المقرر إعلان نتيجة باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023، والتي تنتهي بعد 4 أيام من الآن منتصف الأسبوع المقبل.

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ونقدم لكم في التقرير التالي 10 معلومات عن تقليل الاغتراب والتحويلات بين الجامعات والمعاهد 2023.

الهدف من تقليل الاغتراب

الهدف من تقليل الاغتراب هو تخفيف العبء عن الطلاب، وتقليل التكلفة المادية في الانتقال والسفر والسكن، والأمر يتم وفق ضوابط محددة، والكمبيوتر يختار المجموع الأعلى في حدود ما يمكن للكلية استيعابه".

 

مدة تقليل الاغتراب

فرصة طلبات تقليل الاغتراب متاحة أمام الطلاب لمدة 5 أيام، وليست هناك فرصة ثانية، والكمبيوتر يأخذ بآخر تعديل قام به الطالب".

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
-لا توجد تحويلات ورقية.
-التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
-تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية

 تتاح فرصة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك حتى يوم الإثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.


ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

 

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