الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التعليم العالي في أسبوع، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وفتح باب تقليل الاغتراب (إنفوجراف)

تنسيق الجامعات 2023،فيتو
تنسيق الجامعات 2023،فيتو

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 19 أغسطس وحتى 25 أغسطس وكان أهمها على النحو الآتي:

 استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاكلين شي نائب رئيس شركة هواوي للحوسبة السحابية، والوفد المرافق لها، وتناول اللقاء، بحث سبل التعاون المُشترك بين الوزارة وإحدى الجامعات الصينية وشركة هواوي لتخريج جيل جديد من الفنيين المؤهلين لسوق العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات المختلفة كإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية.

 

Advertisements

 

 

كما أعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة.

وكذلك فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

 

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية والتنموية والصناعية، وغيرها من المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية، وذلك في إطار تطبيق محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس المعهد، بروتوكول تعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية برئاسة د. نهال القويسني رئيس مجلس أمناء المؤسسة؛ بهدف تنفيذ الأنشطة والمبادرات الممكنة التي تستهدف شباب وشابات المستقبل؛ للقيام بدور فعال في مواجهة التحديات المجتمعية وتعزيز التقدم التكنولوجي.

 

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

التعليم: إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية مفتوحة للصفوف الدراسية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لتعليم العالي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي الجامعات الصينية العاشر من رمضان الوكالة الامريكية للتنمية تنسيق المرحلة الثانية

مواد متعلقة

وزير التعليم: بناء الشخصية المصرية وإطلاق إمكاناتها على رأس الأولويات

تنسيق الجامعات 2023، التعليم العالي تكشف تفاصيل تقليل الاغتراب (فيديو)

رسميا التعليم العالي تعلن موعد فتح مرحلة تقليل الاغتراب وشروط التحويلات

الأكثر قراءة

سعر السكر مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

أغلى علبة بـ1950 جنيهًا في المناطق الشعبية، قائمة أسعار حلوي المولد النبوي 2023

طرق الاحتيال في عقود الإيجار القديم، تعرف عليها

رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح الفتح في أول انتصار بـ الدوري السعودي

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

تصعيد خطير من لاعبات منتخب إسبانيا لكرة القدم ضد رئيس الاتحاد بسبب قبلة التتويج

لم تحدث منذ 260 عاما، مدينة إيطالية تسجل أعلى درجة حرارة

غدا، محاكمة قاتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بالمطرية

Advertisements

منوعات

المزيد

خبير اقتصادي يطلق مبادرة "مصر الحقيقية" للكشف عن ثرواتها السياحية

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 25 أغسطس 2023

سعر الريال السعودي مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

المزيد

انفوجراف

بدأت حياتها مطربة ورفضت الحب بسبب أنانية الرجالة.. حكايات من حياة راهبة المسرح أمينة رزق (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة وردت كلمة الحظ في القرآن الكريم ومن هو صاحب الحظ العظيم

تفسير رؤية زواج الأم في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

المزيد
الجريدة الرسمية