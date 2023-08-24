الخميس 24 أغسطس 2023
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تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024، أسعار كليات الطب والصيدلة والهندسة

جامعة المنصورة الأهلية،
جامعة المنصورة الأهلية، فيتو

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية، يهتم الآلاف من الطلاب بـ تنسيق الجامعات الأهلية 2024، وتحرص فيتو على تقديم أخبار الجامعات الأهلية، من خلال الكليات والبرامج المتاحة أمام طلبة وطالبات الثانوية العامة، فضلًا عن مصاريف الجامعات الأهلية، وأماكنها على مستوى محافظات الجمهورية.

الحد الأدنى لكليات جامعة المنصورة الأهلية 2024

يمكنك التعرف على الحدود الدنيا لجميع كليات جامعة المنصورة الأهلية 2023- 2024 والتي جاءت على النحو التالي:

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب بشري 80%.

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- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية طب الأسنان 78%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلاج الطبيعي 76%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الصيدلة 72%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الطب البيطري 68%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 الأهلية كلية الهندسة 68%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الحسابات والمعلومات 62%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التكنولوجيا الحيوية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم الصحية التطبيقية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التمريض 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الإدارة والاقتصاد 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم السياسية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الفنون والفنون التطبيقية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الآداب 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم السينمائية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الإعلام 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الآثار 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية التربية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الزراعات الصحراوية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية العلوم الأساسية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الزراعة 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية السياحة والفنادق 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية الحقوق والدراسات القانونية 53%.

- تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024 كلية اللغات والترجمة 53%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024، فيتو

أسعار جامعة المنصورة الأهلية

تأتي في المرتبة الأولى كلية الطب البشري بمصروفات تبلغ: 110 آلف جنيهًا.
أما بالنسبة لكلية طب الأسنان فبلغ إجمالي مصروفاتها: 90 ألف جنيهًا.
بلغت مصروفات كلية الصيدلة: 75 ألف جنيهًا.
كلية الهندسة بلغ إجمالي مصروفاتها: 56 ألف جنيهًا.
أما بالنسبة لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 30 ألف جنيهًا.

أوراق التقديم لجامعة المنصورة الأهلية

وأوضحت الجامعة أنه يوجد عدة أوراق للتقديم بها من قبل طلاب الثانوية العامة بعد ظهور تنسيق المرحلة الأولي كالآتي:

- شهادة الثانوية العامة

- شهادة الميلاد الكمبيوتر وصورة منها

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- صور شخصية

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- نموذج 6 جند للطلاب الذكور

- دفع المصروفات المحددة 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023، نظام التقديم وشروط التسجيل على الموقع

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فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023 

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا 

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.

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