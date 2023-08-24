الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رؤوس مقطوعة وسبائك ذهب، مقتنيات قائد فاجنر في منزله

مقتنيات تم العثور
مقتنيات تم العثور عليها في قصر رئيس مجموعة فاجنر، فيتو

نشرت صحيفة ذا ديلي ميل البريطانية، تقرير لها اليوم كشفت فيه عن تفاصيل جديدة تتعلق بقائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين وذلك قبل شهرين من حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياته.

أشياء غريبة عثروا عليها في قصر رئيس مجموعة فاجنر

وذكرت الديلي ميل البريطانية في تقريرها أن المحققين الروس فتشوا ممتلكات بريجوجين في سان بطرسبرج في 24 يونيو من هذا العام بعد التمرد الفاشل الذي قام به رئيس فاجنر ضد وزارة الدفاع الروسية. 

وخلال مداهمتهم، اكتشف ضباط بوتين مخابئ ضخمة من الأسلحة الهجومية والذخيرة، ومخابئ من سبائك الذهب، وتمساح محشو وصورة يُزعم أنها تظهر الرؤوس المقطوعة لأعداء قائد فاجنر. 

كما سربت وسائل الإعلام الحكومية الروسية صورًا يبدو أنها تظهر رئيس فاجنر وهو يرتدي مجموعة من الشعر المستعار المضحكة التي ورد أنه ارتداها في إفريقيا والشرق الأوسط بينما كان يعزز مصالح بوتين وينشر قوات فاجنر.

ويُعتقد منذ فترة طويلة أن بريجوجين، المعروف باسم طباخ بوتين وله علاقات طويلة الأمد بالكرملين، هو هدف رئيسي للسلطات الروسية بعد فشل انتفاضته ونفيه إلى بيلاروسيا.

وزعم مسئولون روس أمس أن بريجوجين كان على متن طائرة  تحطمت في حقل شمال موسكو، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها العشرة، بعد شهرين من محاولة الانقلاب الفاشلة ضد نظام بوتين.

وأظهرت الصور التي سربتها وسائل الإعلام الروسية في يوليو، ضباط بوتين وهم يسرقون منزل رئيس فاجنر.

كما تمت مصادرة عدد كبير من الصناديق التي تحتوي على أوراق نقدية روسية تبلغ قيمتها حوالي 86 مليون جنيه إسترليني في مداهمات على عقار بريجوجين، الذي يضم مبنى مكتبه.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الأموال والمعدات قد أعيدت منذ ذلك الحين إلى المكتب ومركز فاجنر.

ومن بين المقتنيات القيمة للقائد العسكري الخاص التي تم تصويرها في منزله الفاخر في القصر، كان هناك زي عسكري روسي مزين بحوالي عشرين ميدالية. كما كان معروضًا في منزله الفخم ما يبدو أنه تمساح محشو على طاولة.

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فاجنر.. الموت على نار هادئة

 

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مجموعة فاجنر بريجوجين رئيس فاجنر روسيا

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