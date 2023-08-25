الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بعد يومين من مصرع قائد فاجنر، بوتين يصدر قرارا هاما بشأن الجماعات المسلحة

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيتو

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  قرارا اليوم الجمعة  يقضي بإلزام عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم العسكري، وذلك بعد يومين من مقتل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

فاجنر ليس لها وجود قانوني

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت.
والجمعة، قال الكرملين إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، ليس لها وجود قانوني رسمي.
مساهمة فاغنر في الحرب الروسية الاوكرانية

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي أن فاغنر موجودة باعتبارها مجموعة قدمت "إسهاما كبيرا" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد "ببطولة" مقاتليها.
وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس تعازيه إلى أسرة بريغوجين ليخرج عن صمته بعد تحطم الطائرة يوم الأربعاء ومقتل جميع ركابها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.
وقال بوتين إن "المعلومات الأولية" تشير إلى أن بريغوجين وكبار معاونيه في فاغنر قُتلوا جميعا وأثنى على بريغوجين، لكنه قال أيضا إنه اقترف بعض "الأخطاء الفادحة".

وأشار بعض الساسة والمعلقين الغربيين، دون تقديم أدلة، إلى أن بوتين أمر بقتل بريغوجين عقابا له على التمرد الذي قام به في 23 و24 يونيو ضد القيادة العسكرية الروسية والذي كان يشكل أيضا أكبر تحد يواجهه بوتين منذ توليه السلطة في 1999.

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أول رد من الكرملين علي اتهام روسيا بتصفية قائد فاجنر

وعلق الكرملين صباح اليوم الجمعة على اتهامه بتصفية قائد مجموعة فاغنر الروسية “ يفغيني بريغوجين”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما وصفها بـ " المزاعم الغربية " التي تفيد بـ"تورط" للكرملين في تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.

حقيقة تورط الكرملين في تصفية زعيم فاغنر

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع: "الآن، بالطبع، هناك الكثير من المزاعم حول تحطم الطائرة والموت المأساوي لركابها، بمن فيهم يفغيني بريغوجين. وبالطبع، في الغرب، يقومون بتقديم كل هذه التكهنات من زاوية معروفة. وكل ذلك كذب مطلق لأن مثل هذه القضايا يجب أن تستند فقط إلى الحقائق المجردة".

وبحسب بيسكوف، فإنه لا توجد أي نتائج لأي فحوصات تؤكد وفاة بريغوجين حتى الآن، حيث قال: "إذا استمعتم بعناية إلى بيان الرئيس الروسي يوم أمس، فقد قال إنه سيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية. ولا توجد نتائج رسمية حتى الآن. بمجرد أن تصبح جاهزة للنشر ستنشر".

وقال بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان بوتين سيحضر جنازة بريغوجين أم لا، حيث تابع: "الحقيقة أننا لا نعرف كم من الوقت ستستغرق الفحوصات والإجراءات اللازمة، لذلك لا يوجد حتى الآن مواعيد للجنازة، ومن المستحيل الحديث عن هذا مطلقا"، مؤكدا أن لدى الرئيس جدولا مشحونا للغاية.

وأكد تقييم مبدئي للاستخبارات الأمريكية أن انفجارًا متعمدًا تسبب في تحطم طائرة زعيم مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، الذي نعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين أمريكيين وغربيين أن "الانفجار يتماشى مع تاريخ بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه ومنتقديه".

انتقام  من زعيم فاجنر

ووفق الوكالة الأمريكية، لم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب الانفجار الذي قتل بريجوجين والذي يعتقد بشكل واسع أنه انتقام من زعيم فاجنر وعدد من مرافقيه، بسبب التمرد الذي شكل أكبر تحدٍ لسلطة الرئيس الروسي.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر، معلقًا على التقارير الصحفية التي أفادت بأن صاروخ أرض جو أسقط الطائرة، إنها "غير دقيقة"، ولكنه رفض الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة تشتبه في وجود قنبلة أو تعتقد أن الحادث كان عملية اغتيال.

وظهرت تفاصيل التقييم الاستخباراتي في الوقت الذي أعرب فيه بوتين عن تعازيه لأسر أولئك الذين كانوا على متن الطائرة.

أول رد من الكرملين على اتهامه بتصفية قائد مجموعة فاجنر

غموض حول مصير مجموعة فاجنر بعد مقتل الزعيم

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