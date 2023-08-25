تصفية زعيم فاجنر، كيف يتعامل القانون الدولي مع الميليشيات المسلحة؟

المليشيات المسلحة، أو الشركات الأمنية الخاصة، إشكالية طرحت نفسها من جديد للرأي العام العالمي بعد مقتل قائد قوات فاجنر الروسية يفغيني بريغوجين والتي تسيطر على اهتمام وسائل الإعلام حتى الآن، بعد أن فرض الرجل نفسه على صناعة الأحداث خلال العام الماضي سواء داخل روسيا أو خارجها.

وتصدى بريغوجين للمنظومة العسكرية الروسية، وصدر لها تهديدا، كان محل جدل في العالم كله بعد اتهامه له بالتهاون في حق جنوده وعدم امداهم بالعتاد الكافي خلال الحرب مع أوكرانيا، لينتهي الأمر به مقتولا في ظروف غامضة، وفتحت نهايته المأساوية أبواب الجدل حول الشركات الأمنية التي تعمل بعيدا عن المؤسسات العسكرية النظامية ومدى مشروعيتها في القانون الدولي.

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الشركات الأمنية الخاصة، ظاهرة لافتة في العالم

وتزايدت عدد الشركات الأمنية الخاصة التي تمارس أدوارا في النزاعات المسلحة خلال السنوات الماضية، كما شهدت تغيرات في طبيعة أنشطتها التي تقترب الآن اقترابا متزايدا من صميم العمليات العسكرية حسب الدكتور عبد الشافي خليفة أستاذ القانون الدولي العام.

ويوضح خليفة أنه كثيرا ما يقال إن هناك فراغا في القانون فيما يتعلق بعمليات هذه الشركات، لكن في أوضاع النزاع المسلح هناك مجموعة كاملة من القواعد القانونية التي تحكم أنشطة العاملين بهذه الشركات كما تحكم مسئوليات الدول التي تتعاقد معهم.

ويشدد خليفة في بحث نشر له بالمجلة المصرية للقانون الدولي على أن هناك دور يتعين على الدول الأخرى القيام به لكفالة احترام هذه الشركات للقانون الدولي الإنساني.

حقيقة تورط الكرملين في تصفية زعيم فاغنر

كان الكرملين علق صباح اليوم على اتهامه بتصفية قائد مجموعة فاغنر الروسية “ يفغيني بريغوجين”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما وصفها بـ"المزاعم الغربية" التي تفيد بتورط الكرملين في تحطم طائرة مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع: "الآن، بالطبع، هناك الكثير من المزاعم حول تحطم الطائرة والموت المأساوي لركابها، بمن فيهم يفغيني بريغوجين، وبالطبع، في الغرب، يقومون بتقديم كل هذه التكهنات من زاوية معروفة، وكل ذلك كذب مطلق لأن مثل هذه القضايا يجب أن تستند فقط إلى الحقائق المجردة".

وبحسب بيسكوف، فإنه لا توجد أي نتائج لأي فحوصات تؤكد وفاة بريغوجين حتى الآن، حيث قال: "إذا استمعتم بعناية إلى بيان الرئيس الروسي يوم أمس، فقد قال إنه سيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية ولا توجد نتائج رسمية حتى الآن، وبمجرد أن تصبح جاهزة للنشر ستنشر".

وقال بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان بوتين سيحضر جنازة بريغوجين أم لا، فالحقيقة أننا لا نعرف كم من الوقت ستستغرق الفحوصات والإجراءات اللازمة، لذلك لا يوجد حتى الآن مواعيد للجنازة، ومن المستحيل الحديث عن هذا مطلقا، مؤكدا أن لدى الرئيس جدولا مشحونا للغاية.

وأكد تقييم مبدئي للاستخبارات الأمريكية أن انفجارًا متعمدًا تسبب في تحطم طائرة زعيم مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، الذي نعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين أمريكيين وغربيين أن "الانفجار يتماشى مع تاريخ بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه ومنتقديه".

انتقام روسيا من زعيم فاجنر

ووفق الوكالة الأمريكية، لم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب الانفجار الذي قتل بريجوجين والذي يعتقد بشكل واسع أنه انتقام من زعيم فاجنر وعدد من مرافقيه، بسبب التمرد الذي شكل أكبر تحدٍ لسلطة الرئيس الروسي.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر، معلقًا على التقارير الصحفية التي أفادت بأن صاروخ أرض جو أسقط الطائرة، إنها "غير دقيقة"، ولكنه رفض الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة تشتبه في وجود قنبلة أو تعتقد أن الحادث كان عملية اغتيال.

وظهرت تفاصيل التقييم الاستخباراتي في الوقت الذي أعرب فيه بوتين عن تعازيه لأسر أولئك الذين كانوا على متن الطائرة.