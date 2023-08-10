الخميس 10 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

الصحة تنصح بتناول البطيخ: يحمي من الجفاف والإجهاد الحراري

تناول البطيخ يحمي
تناول البطيخ يحمي من الجفاف، فيتو

نصحت وزارة الصحة المواطنين بتناول الفواكه الصيفية ومنها البطيخ لأنه يحمي من الإصابة بالإجهاد الحراري.

 

نصائح بتناول البطيخ للحماية من الجفاف والإجهاد الحراري

كما نصحت وزارة الصحة بضرورة شرب الكثير من السوائل مثل الماء موضحة أن شرب الماء وتناول الفواكه يعوض الجسم بالسوائل والأملاح المعدنية التي تحميه من الجفاف والإجهاد الحراري.

تناول البطيخ للحماية من الإجهاد الحراري 

وأوضحت أن  أهم أعراض الإجهاد الحراري تشمل:
١-الصداع​
٢-الدوخة​
٣- الدوار​
٤- الغثيان​
٥- القيء​
٦-  التعب​
٧- سرعة ضربات القلب​
٨-ضيق التنفس​
٩- إحمرار الوجه​
١٠- التعرق الشديد​
١١-الجفاف​
١٢- فقدان الوعي​

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وحذرت وزارة الصحة أن أعراض الإجهاد الحراري التي قد تظهر بصورة فجائية، حيث يفقد الشخص وعيه دون سابق إنذار، لافتا إلى أنه في حالة حدوث الدوار أو فقدان الوعي، يجب التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات.

 

وحذرت من المشي في الشمس لمسافات طويلة،واستعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس، وإذا كان الشخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين، يجب تجنب التعرض للشمس، كما يجب حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع شرب الماء بكثرة، والإقلال من تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، مما يتسبب في فقد الأملاح الهامة للجسم، والذي يؤدي إلى الدوار والجفاف.

ونصحت بالإكثار من شرب الماء أو السوائل بكميات كافية، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية، وارتداء الملابس القطنية، الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، كما يجب على المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس تعرضًا لإصابة بضربات الشمس.

 

ضربات الشمس تعد من الطوارئ الطبية

وأضافت وزارة الصحة أن ضربات الشمس تعد من الطوارئ الطبية، لذا يجب على الإنسان عند الشعور بالتعب، الراحة في الظل بمكان جيد التهوية، أو تعريض الجسم للمراوح أو المكيفات

 

أشارت  إلى أن الانخفاض السريع في درجة حرارة الجسم الأساسية، هو الأساس في علاج المصاب، حيث إن مدة ارتفاع درجة حرارة الجسم هي المحدد الأولي لعلاج المصاب.

ولفتت إلى أن الرضع، وصغار الأطفال، وكبار السن -فوق الـ 65 عاما- والمرضى المعرضون للتشنجات العصبية، والذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، هم الأكثر عرضة لمخاطر الإجهاد الحراري، لذا يجب عليهم التزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

 

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ارتفاع ضغط الدم الفواكه الصيفية تناول البطيخ تناول الشاي سرعة ضربات القلب وزارة الصحة

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