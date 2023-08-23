استقرار أسعار المانجو الإسمعلاوي مع قرب انتهاء الموسم
أعلن جلال الطاهر نائب أول رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاربعاء، عن أسعار المانجو الإسمعلاوي بالأسواق بالسعر القطاعي مباشرة للمستهلك.
أسعار المانجو الإسمعلاوي
تضمنت أسعار المانجو الإسمعلاوي، السكري الابيض 25: 28 جنيه للكيلو، الزبدة 23: 28 جنيه للكيلو، السكري الممتاز 45:40 جنيه للكيلو، الفونس 40: 45 جنيه للكيلو، عويس 60: 70 للكيلو، فص 80: 90 جنيه للكيلو، ناعومي 35: 40 جنيه للكيلو.
قرب انتهاء الموسم
من جانبه أكد علي العكرمي سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، إرتفاع أسعار المانجو الإسمعلاوي نسبيا بالمقارنة بالسنوات الماضية، مرجعا الأسباب إلي قرب إنتهاء الموسم من ناحية وإنخفاض المحصول وكمية الإنتاج المعروضة من ناحية أخري.
سبب انخفاض المعروض
كما أوضح العكرمي، أن سبب إنخفاض المعروض هو تعرض البلاد إلي العواصف الترابية والرياح الشديدة وهو ما تسبب في زيادة حجم الفاقد من محصول المانجو الإسمعلاوي.
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