ارتفاع أسعار البصل، مطالبات برلمانية بضبط سوق الخضروات

شهدت الأيام الأخيرة تحركات برلمانية، لمواجهة ارتفاع أسعار البصل لمستوى قياسي، حيث طالب أعضاء مجلس النواب بسرعة التدخل وضبط سوق الخضروات.

حالة من التخبط تشهدها الأسواق

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن هناك حالة من التخبط تشهدها الأسواق، لاسيما ما يتعلق بالخضروات وهي تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتي تعتمد عليها بشكل يومي.

أسعار قياسية للبصل

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الأسواق شهدت عدم استقرار لعدد كبير من الخضروات، لعل أبرزها البصل والبطاطس والطماطم، مؤكدة أن البصل على سبيل المثال وصل لأسعار قياسية لم يصل إليها من قبل، حيث تجاوز سعره العشرين جنيه للكيلو في بعض المناطق.

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وأوضحت أن من بين الأسباب وراء ارتفاع أسعار البصل بهذا الشكل الجنوني _وفقا لمسئولي الغرف التجارية_ يرجع إلى فتح باب التصدير، قائلة: من باب أولى تغطية الاحتياجات المحلية أولًا قبل التصدير.

سياسة زراعية واضحة

وشددت فاطمة سليم، على أهمية أن يكون هناك سياسة زراعية واضحة بشأن احتياجات السوق من الخضر والفاكهة، لتحقيق المعادلة ما بين تلبية مطالب المواطنين من ناحية، وتوفير جزء آخر لتصدير باعتبار أن التصدير أحد أبرز موارد العملة الصعبة.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، خصوصا وأن هناك تفاوت ملحوظ في أسعار السلع من مكان لآخر، مشددة على ضرورة عمل حملات تفتيش مفاجئة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة.

سؤال برلمانى عن أسباب ارتفاع أسعار البصل

وكان الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تقدم بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع محصول البصل، الذي يعد واحدًا من أهم المحاصيل الغذائية التي تدخل في مختلف الأكلات المصرية، ويتم تخزينه عددًا من الشهور، بجانب تصديره بكميات كبيرة لأكثر من دولة.

ارتفاع جنوبي في أسعار البصل

وشدد النائب على الحكومة سرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار البصل هذا العام إذ تخطى سعر الكيلو الـ25 جنيهًا على مستوى الجمهورية.

تضارب التصريحات بشأن أسباب زيادة أسعار البصل

وطالب بكشف حقيقة التصريحات الصادرة من مسئولي شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف، والتى أكدوا فيها أسباب ارتفاع أسعار البصل الجنونية هذا العام يرجع إلى تدني مساحات الزراعة نتيجة انخفاض أسعاره بالأعوام السابقة، وعزوف الفلاحين عن زراعته.

التحديد العادل لأسعار السلع الزراعية

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ التكليفات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التحديد العادل لأسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها لتحفيز المزارع المصرى على الإقبال على زراعتها.

رسم خريطة زراعية واضحة المعالم

وشدد النائب، على الحكومة ضرورة الإسراع في وضع ورسم خريطة زراعية واضحة المعالم من ناحية الإنتاج والاستهلاك لمختلف المحاصيل الزراعية، لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية.

وقف تصدير البصل

واقترح عضو البرلمان، الوقف الفورى لتصدير البصل لفترة مؤقتة لضبط حركة الأسعار بالأسواق، وبعد عودة المواسم واستقراره يتم تصديره مجددًا، والاتجاه في الوقت الحالي إلى زيادة المعروض من المحصول

وطالب الحكومة الاستمرار فى تفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة الأسعار في ظل الممارسات الاحتكارية، مع استمرار المبادرات وإقامة المزيد من المعارض السلعية التابعة للدولة لخفض أسعار السلع، قائلا: يجب أن تتنبأ الحكومة بمثل هذه المشكلات لتتخذ الإجراءات المناسبة لحلها قبل وقوعها.