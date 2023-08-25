لجنة التحقيق الروسية تكشف تفاصيل جديدة في حادث تحطم طائرة قائد فاجنر

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أنه سيتم التحقيق بدقة في جميع الروايات المحتملة لتحطم طائرة رئيس مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، في مقاطعة تفير شمال موسكو.



العثور على الصندوقين الأسودين لطائرة بريجوجين

وذكرت لجنة التحقيق الروسية في بيانها، أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين، مشيرة إلى أن عملية الفحص جارية، ويتم التحفظ على الأشياء والوثائق المهمة لتحديد جميع ملابسات الحادث.

وأكدت اللجنة أنه خلال التحقيقات الأولية تم العثور على 10 جثث ويتم إجراء الفحوصات الجينية لتحديد هوياتهم.

وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، علق الكرملين على اتهامه بتصفية قائد مجموعة فاغنر الروسية “ يفجيني بريجوجين”.

وفي السياق ذاته نفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما وصفها بـ " المزاعم الغربية " التي تفيد بـ"تورط" للكرملين في تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاجنر" يفغيني بريغوجين.

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حقيقة تورط الكرملين في تصفية زعيم فاجنر

وأضاف بيسكوف: "الآن، بالطبع، هناك الكثير من المزاعم حول تحطم الطائرة والموت المأساوي لركابها، بمن فيهم يفجيني بريجوجين.

وبالطبع، في الغرب، يقومون بتقديم كل هذه التكهنات من زاوية معروفة. وكل ذلك كذب مطلق لأن مثل هذه القضايا يجب أن تستند فقط إلى الحقائق المجردة".



وبحسب بيسكوف، فإنه لا توجد أي نتائج لأي فحوصات تؤكد وفاة بريغوجين حتى الآن، حيث قال: "إذا استمعتم بعناية إلى بيان الرئيس الروسي يوم أمس، فقد قال إنه سيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية. ولا توجد نتائج رسمية حتى الآن. بمجرد أن تصبح جاهزة للنشر ستنشر".

وقال بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان بوتين سيحضر جنازة بريغوجين أم لا، حيث تابع: "الحقيقة أننا لا نعرف كم من الوقت ستستغرق الفحوصات والإجراءات اللازمة، لذلك لا يوجد حتى الآن مواعيد للجنازة، ومن المستحيل الحديث عن هذا مطلقا"، مؤكدا أن لدى الرئيس جدولا مشحونا للغاية.

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