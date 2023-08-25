أول رد من الكرملين على اتهامه بتصفية قائد مجموعة فاجنر

علق الكرملين صباح اليوم الجمعة على اتهامه بتصفية قائد مجموعة فاغنر الروسية “ يفغيني بريغوجين”.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما وصفها بـ " المزاعم الغربية " التي تفيد بـ"تورط" للكرملين في تحطم طائرة مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين.

حقيقة تورط الكرملين في تصفية زعيم فاغنر

جاء ذلك في الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الجمعة، حيث تابع: "الآن، بالطبع، هناك الكثير من المزاعم حول تحطم الطائرة والموت المأساوي لركابها، بمن فيهم يفغيني بريغوجين. وبالطبع، في الغرب، يقومون بتقديم كل هذه التكهنات من زاوية معروفة. وكل ذلك كذب مطلق لأن مثل هذه القضايا يجب أن تستند فقط إلى الحقائق المجردة".

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وبحسب بيسكوف، فإنه لا توجد أي نتائج لأي فحوصات تؤكد وفاة بريغوجين حتى الآن، حيث قال: "إذا استمعتم بعناية إلى بيان الرئيس الروسي يوم أمس، فقد قال إنه سيتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحوصات الجينية. ولا توجد نتائج رسمية حتى الآن. بمجرد أن تصبح جاهزة للنشر ستنشر".

وقال بيسكوف إنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كان بوتين سيحضر جنازة بريغوجين أم لا، حيث تابع: "الحقيقة أننا لا نعرف كم من الوقت ستستغرق الفحوصات والإجراءات اللازمة، لذلك لا يوجد حتى الآن مواعيد للجنازة، ومن المستحيل الحديث عن هذا مطلقا"، مؤكدا أن لدى الرئيس جدولا مشحونا للغاية.

وأكد تقييم مبدئي للاستخبارات الأمريكية أن انفجارًا متعمدًا تسبب في تحطم طائرة زعيم مجموعة فاجنر الروسية يفجيني بريجوجين، الذي نعاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين أمريكيين وغربيين أن "الانفجار يتماشى مع تاريخ بوتين الطويل من محاولة إسكات معارضيه ومنتقديه".



انتقام من زعيم فاجنر



ووفق الوكالة الأمريكية، لم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب الانفجار الذي قتل بريجوجين والذي يعتقد بشكل واسع أنه انتقام من زعيم فاجنر وعدد من مرافقيه، بسبب التمرد الذي شكل أكبر تحدٍ لسلطة الرئيس الروسي.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر، معلقًا على التقارير الصحفية التي أفادت بأن صاروخ أرض جو أسقط الطائرة، إنها "غير دقيقة"، ولكنه رفض الكشف عما إذا كانت الولايات المتحدة تشتبه في وجود قنبلة أو تعتقد أن الحادث كان عملية اغتيال.

وظهرت تفاصيل التقييم الاستخباراتي في الوقت الذي أعرب فيه بوتين عن تعازيه لأسر أولئك الذين كانوا على متن الطائرة.



أول تعليق لبوتين



من جانبه، علق بوتين على حادث مقتل زعيم فاجنر، مؤكدا أنه يعرف بريجوجين منذ التسعينيات وكان رجل أعمال موهوبًا، مشيرًا إلى أن روسيا تنتظر نتائج التحقيقات.

وقدم بوتين التعازي لأسرة مؤسس مجموعة فاجنر العسكرية، وقال: "أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا"، مشيرًا إلى أن بريجوجين ارتكب "أخطاء" جسيمة، لكنه "حقّق نتائج مرجوة لنفسه وللقضية المشتركة".

وأضاف بوتين أن "ضحايا تحطم طائرة فاجنر قدموا "مساهمة كبيرة" في أوكرانيا"، كما وعد بالتحقيق في تحطم طائرة بريجوجين "حتى النهاية"، مضيفًا "سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية"، لافتًا إلى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت".

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