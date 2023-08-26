أسباب غلق جهاز القاهرة الجديدة لصفحته الرسمية على "فيس بوك"

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة غلق الصفحة الرسمية لجهاز المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي (Facebook) بشكل مؤقت لدواعي تقنية وفنية جار العمل على إنجازها على أن تعاود الصفحة الرسمية نشاطها في أقرب وقت.

ويأتي ذلك بعد تعرض صفحة جهاز مدينة المنيا الجديدة للقرصنة أكد المهندس خالد نايف رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على قيام الجهاز بتحرير محضر بمباحث الإنترنت رقم 2 أحوال لتعرض الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى السرقة خلال الساعات القليلة الماضية.

Advertisements

وأوضح مدير جهاز مدينة المنيا الجديدة أنه تمت سرقة الصفحة الرسمية لجهاز المنيا الجديدة أحد أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال شخص غير معلوم وقام بتغيير صورة الصفحة للجهاز ونشر صور ومقاطع فيديو مخلة بعد دقائق من اختراق الصفحة.

وقال رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه غير مسؤول عن أي منشورات على الصفحة، مؤكدًا أنه تمت سرقتها من قبل أشخاص غير معلمين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة وتم إبلاغ كافة الإجراءات الرقابية.

يشار إلى أن خلال الساعات القليلة الماضية تعرضت صفحة الجهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك إلى السرقة من قبل أشخاص غير معلومين.