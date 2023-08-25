السبت 26 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

شيرين عبد الوهاب تتألق في حفلها بالسعودية بباقة من أروع أغانيها (فيديو)

حفل شيرين، فيتو
حفل شيرين، فيتو

أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ضخما بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الجيمرز وسط حضور جماهيري ضخم، حيث رفع الحفل شعار “كامل العدد”.

 

حفل شيرين في السعودية

وتألقت شيرين عبد الوهاب على خشبة المسرح خلال حفلها الغنائي بالسعودية بباقة من أروع أغانيها   وسط تفاعل كبير من الجمهور ومن أبرزهم “أمشي بقي”، “صبري قليل” وغيرهم.

 

حرص المطرب حسام حبيب على دعم زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث إنه ظهر برفقتها خلال حفله الغنائي بالسعودية ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

 

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وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالة رياضية خلال حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية 

وقامت شيرين بالرقص على المسرح أثناء غنائها أول أغنية لها في حفلها الغنائي بالسعودية “صبري قليل” وسط تفاعل كبير من الجمهور وظهرت السعادة والبهجة على وجه المطربة.

وشهد حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية حضورا جماهيريا كبيرا، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

ومن ناحية أخرى، قالت شيرين أثناء حفلها فى ليلة الدموع: "عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ".

وعقب أيام طويلة من أزمة لقب صوت مصر ومن الأجدر به أنغام أم شيرين، استغلت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وجودها في جدة من خلال حفل ليلة الدموع ووجهت رسالة خاصة لــ أنغام.

وقالت شيرين في الميكروفون على الهواء مباشرة: أحب أشكر أنغام.. شكرًا يا بنت الأصول كتر خيرك.

وأضافت: "عايزة أشكر فنانة العرب أحلام والفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز على مساندتهم ودعمهم الدائم لي في كل الأوقات".

وتألقت المطربة شيرين عبد الوهاب بأجمل أغنياتها في حفل ليلة الدموع المُقام حاليًّا بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.

وقدمت أغنيات “مشاعر والكدابين" والأغنية الشهيرة كده وجرح تاني ومتحاسبنيش. 

وفاجأت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب جمهور ومتابعي حفل ليلة الدموع المقام بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.. الأمر الذي أصاب الحضور بحالة من الفرحة والتفاعل القوي حيث كان مقررًا مشاركة 7 مطربين رجال فقط.

 

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شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل شيرين عبد الوهاب حسام حبيب

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