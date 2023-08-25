السبت 26 أغسطس 2023
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خارج الحدود

فرنسا ترفض قرار المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها: لا يملكون السلطة لفعل ذلك

فرنسا، فيتو
فرنسا، فيتو

علقت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، على قرار المجلس العسكري في النيجر بإمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.


الخارجية الفرنسية تعلق على قرار المجلس العسكري في النيجر 

وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها اليوم:" إن المجلس العسكري في النيجر لا يملك السلطة للمطالبة بمغادرة سفيرنا في نيامي". أكدت  تقارير إعلامية، أن  المجلس طلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.


المجلس العسكري في النيجر يطالب السفير الفرنسي بالمغادرة 

وذكر  موقع العربية نت أن  المجلس العسكري في النيجر، بأن السفير الفرنسي رفض الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية له للتشاور. 

وتجمع المئات من المواطنين في النيجر، أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.

 

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مئات المتظاهرين يتجمعون أمام قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر 

وخلال الأيام الماضية وعقب الانقلاب الذي حدث في النيجر، تجمع المئات من المواطنين أمام سفارة باريس في نيامي، وذلك  للمطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.

 

وفي ظل استمرار تهديدات مجموعة الإيكواس بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم، بادرت عدد من دول الجوار وعلى رأسها الجزائر برفض أي تدخل عسكري في نيامي.

 

وخلال الفترة الماضية كثفت الجزائر من جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول سلمية لأزمة النيجر بعيدا عن الأعمال العسكرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

 

جهود الجزائر لمنع التدخل العسكري في النيجر 

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، زيارة  إلى بنين في ثاني محطات جولته الأفريقية حيث زار أمس الخميس نيجيريا وأجرى مباحثات مع عدد من المسئولين حول الأزمة في النيجر، ومن المنتظر أن يزور غانا.

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إيطاليا تدعم جهود الجزائر من أجل إيجاد حل سلمي لأزمة النيجر

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تجمع مئات المتظاهرين أمام أكبر قاعدة لباريس في النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية

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النيجر وزارة الخارجية الفرنسية المجلس العسكرى المجلس العسكري في النيجر باريس

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