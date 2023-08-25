إيطاليا تدعم جهود الجزائر من أجل إيجاد حل سلمي لأزمة النيجر

ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، أنها تدعم جهود الجزائر من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في النيجر بعيدا عن التدخل العسكري.



إيطاليا تدعم جهود الجزائر من أجل إيجاد حل لأزمة النيجر



ومن جانبه قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، إن روما تشاطر الجزائر في قلقها إزاء تداعيات خيار اللجوء إلى استعمال القوة في أزمة النيجر.



وأكد الوزير الإيطالي على استعداد بلاده لمساندة جهود الجزائر ودعم مساعيها لتهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في النيجر عبر السبل السلمية.



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، إن الوزير أحمد عطاف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيطالي تاجاني أعرب خلاله عن دعم روما لمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإيفاد مبعوثين إلى النيجر ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".



وفي ظل استمرار تهديدات مجموعة الإيكواس بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم، بادرت عدد من دول الجوار وعلى رأسها الجزائر برفض أي تدخل عسكري في نيامي.

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وخلال الفترة الماضية كثفت الجزائر من جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول سلمية لأزمة النيجر بعيدا عن الأعمال العسكرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

جهود الجزائر لمنع التدخل العسكري في النيجر

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، زيارة إلى بنين في ثاني محطات جولته الأفريقية حيث زار أمس الخميس نيجيريا وأجرى مباحثات مع عدد من المسئولين حول الأزمة في النيجر، ومن المنتظر أن يزور غانا.



وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا اليوم قالت فيه: "إن عطاف زار العاصمة كوتونو، وأجرى محادثات مطولة مع نظيره البنيني باكاري أجادي أوشلجون".

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها إن الطرفين استعرضا مستجدات الأزمة الحالية في النيجر وسبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في البلاد حفاظًا على أمنه واستقراره، وفق ما اتفق عليه قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس باتريس تالون، خلال مشاوراتهما الهاتفية في بداية هذه الأزمة.

وأكد الطرفان تمسكهما بالضوابط القانونية للاتحاد الافريقي الرامية لمعالجة آفة التغييرات غير الدستورية للحكومات، والتي تم إرساؤها خلال قمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر سنة 1999، كما تبادلا المعلومات والتحاليل حول الجهود المبذولة بغية الدفع بالحل السلمي وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي يهدد بمضاعفة حدة وخطورة التحديات التي يواجهها النيجر والمنطقة برمتها.



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