تجمع مئات المتظاهرين أمام أكبر قاعدة لباريس في النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية

تجمع المئات من المواطنين في النيجر، اليوم الجمعة، أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.



مئات المتظاهرين يتجمعون أمام قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر

وعقب الانقلاب الذي حدث في النيجر، تجمع المئات من المواطنين أمام سفارة باريس في نيامي، وذلك للمطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.



وفي ظل استمرار تهديدات مجموعة الإيكواس بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم، بادرت عدد من دول الجوار وعلى رأسها الجزائر برفض أي تدخل عسكري في نيامي.

وخلال الفترة الماضية كثفت الجزائر من جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول سلمية لأزمة النيجر بعيدا عن الأعمال العسكرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

Advertisements



جهود الجزائر لمنع التدخل العسكري في النيجر

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، زيارة إلى بنين في ثاني محطات جولته الأفريقية حيث زار أمس الخميس نيجيريا وأجرى مباحثات مع عدد من المسئولين حول الأزمة في النيجر، ومن المنتظر أن يزور غانا.



وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا اليوم قالت فيه: "إن عطاف زار العاصمة كوتونو، وأجرى محادثات مطولة مع نظيره البنيني باكاري أجادي أوشلجون".

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها إن الطرفين استعرضا مستجدات الأزمة الحالية في النيجر وسبل المساهمة في تهدئة الأوضاع والعمل على تحقيق العودة إلى النظام الدستوري في البلاد حفاظًا على أمنه واستقراره، وفق ما اتفق عليه قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس باتريس تالون، خلال مشاوراتهما الهاتفية في بداية هذه الأزمة.

وأكد الطرفان تمسكهما بالضوابط القانونية للاتحاد الافريقي الرامية لمعالجة آفة التغييرات غير الدستورية للحكومات، والتي تم إرساؤها خلال قمة الوحدة الإفريقية المنعقدة بالجزائر سنة 1999، كما تبادلا المعلومات والتحاليل حول الجهود المبذولة بغية الدفع بالحل السلمي وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي يهدد بمضاعفة حدة وخطورة التحديات التي يواجهها النيجر والمنطقة برمتها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ