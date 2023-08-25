الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

بنشر صورته الجنائية، ترامب يعود إلى منصة إكس لأول مرة منذ تعليق حسابه في 2021

الرئيس السابق دونالد
الرئيس السابق دونالد ترامب، فيتو

عاد الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمعة، يعود لاستخدام منصة "إكس" (تويتر سابقًا) لأول مرة منذ تعليق حسابه في 8 يناير 2021.

 

سجن فولتون

وغرَّد الرئيس السابق بنشر صورته الجنائية التي التقطت في أتلانتا خلال فترة توقيفه الوجيزة بسجن فولتون، معلقًا بالقول "تدخل انتخابي.. لا استسلام!".حظيت التغريدة بملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة جدا من نشرها.

الصورة الجنائيّة للرئيس السابق 

وقد التُقِطت الصورة الجنائيّة للرئيس السابق الخميس في أتلانتا خلال فترة توقيفه الوجيزة، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام المحلّية، تلك الصورة التي يُحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على المرشّح الجمهوري الساعي إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية.ندّد الرئيس ترمب بـ"مهزلة قضائيّة" بعد توقيفه رسميا الخميس بتهمتَي الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفا ما حصل بأنه "تدخّل انتخابي".

 

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وقال ترامب لصحافيّين بينما كان يستعدّ للسفر من أتلانتا، بعد أن أوقِف فترة وجيزة والتُقِطت له الصورة الجنائيّة في سجن مقاطعة فولتون "ما حدث هنا هو مهزلة قضائيّة. لم نرتكب أيّ خطأ. لم أرتكب أي خطأ". وأضاف "ما يفعلونه هو تدخّل في الانتخابات".

 

قضية تآمر لتزوير انتخابات 2020

والأسبوع الماضي، وجَّه القضاء في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، لائحة اتّهام إلى الرئيس الجمهوري السابق في قضية تآمر لتزوير انتخابات 2020، وأمره بتسليم نفسه بحلول ظُهر الجمعة (17:00 بتوقيت جرينتش).يذكر أن القاضي حدد كفالة ترمب البالغ من العمر 77 عامًا بـ200 ألف دولار.

 

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