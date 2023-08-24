قرار مفاجئ من ترامب بتغيير المحامي المسؤول عن قضيته قبل ساعات من تسليم نفسه للسجن

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قام بتغيير المحامي المسؤول عن قضيته في جورجيا، وذلك قبيل ساعات من تسليم نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا.



ترامب ينوي تسليم نفسه للسجن في ولاية جورجيا

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الأمريكي وجه لترامب ولـ18 شخصًا آخرين تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم، سعيًا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.



ونشر دونالد ترامب على منصة ذا تروث "هل يسعكم تصديق ذلك؟ سأذهب إلى أتلانتا في جورجيا الخميس لتوقفني المدعية العامة اليسارية المتطرّفة فاني ويليس، التي تشرف على واحدة من أكبر كوارث القتل والجرائم العنيفة في التاريخ الأمريكي".

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية تتوقع أن يقوم الرئيس السابق دونالد ترامب بتسليم نفسه للقبض عليه على خلفية الاتهامات التي يواجهها في قضية التدخل في نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية في عام 2020.



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إغلاق المجال الجوي في محيط سجن مقاطعة فولتون

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير لها، اليوم، إن هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية فرضت قيودا على الطيران حول المنطقة المحيطة بسجن مقاطعة فولتون، حيث من المقرر أن يمثل الرئيس السبق لإجراءات ما قبل المحاكمة في تمام السابعة إلا ربع بتوقيت شرق أمريكا ( الثانية إلى ربع بعد منتصف ليل القاهرة) ولمدة ساعتين تقريبا.



وذكر الصحفي شيا سكرادار على منصة إكس، تويتر سابقا، أن سبب إغلاق المجال الجوي حول سجن فولتون وسبب معاملة الـ VIP لترامب.



وكان ترامب قد قال إنه سيسلم نفسه بفخر اليوم الخميس، ويواجه ترامب 13 اتهاما بموجب تحقيق المدعي العام لمقاطعة فولتون فانى ويليس المتعلق بالتدخل في الانتخابات، من بينها انتهاك قوانين الولاية وانتهاك القسم من قبل مسئول عام، والتآمر لارتكاب التزوير. وأنكر ترامب من جانبه كافة الاتهامات.



وفي سياق متصل سلم كبير موظفي البيت الأبيض السابق، مارك ميدوز نفسه اليوم الخميس، لسلطات سجن فولتون بولاية جورجيا الأمريكية.





ويأتي ذلك بعدما سلم عدد كبير من موظفي إدارة ترامب السابقين أنفسهم بعد توجيه اتهامات لهم في قضية محاولة التدخل في نتائج إنتخابات عام ٢٠٢٠.







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