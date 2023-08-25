الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي، النصر يتقدم على الفتح بهدفي رونالدو وماني في الشوط الأول

النصر يتقدم على الفتح
النصر يتقدم على الفتح في الشوط الأول بهدفي رونالدو وماني

الدوري السعودي، تقدم النصر السعودي على نظيره الفتح بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

أحرز هدف النصر السعودي الأول ساديو ماني في الدقيقة 27 بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي النصر لتصل إلى رونالدو الذي مررها بطريقة رائعة لتصل إلى ماني ليسدد كرة من فوق حارس مرمى الفتح داخل الشباك، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 38 برأسية متقنة.

بدأ النصر السعودي المباراة بضغط قوي وسيطر على مجريات الأمور بفضل عدد كبير من النجوم في صفوفه على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأوتافيو وإيمريك لابورت ومارسيلو بروزوفيتش.

Advertisements

مرت الدقائق الـ10 الأولى بسيطرة فعلية لفريق النصر السعودي دون خطورة حقيقية على مرمى الفتح، وكانت أول الفرص في الدقيقة 17 بعد تصويبة من رونالدو من يسار منطقة الجزاء لصالح النصر، لكنها ارتطمت بدفاع الفتح ومرت إلى ركلة ركنية، لعبها بروزوفيتش ولكن شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 19، أرسل سلطان الغنام لاعب النصر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها أوتافيو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر، ثم تبعها تسديدة أخرى من أوتافيو مرت أعلى العارضة في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 27، نجح النصر السعودي في فك شفرة دفاع الفتح عن طريق ساديو ماني، بعد تبادل للكرة بين لاعبي النصر لتصل إلى رونالدو الذي مررها بطريقة مميزة لتصل إلى ماني لعبها “لوب” كرة من فوق حارس مرمى الفتح داخل الشباك.

وفي الدقيقة 32، أهدر كريستيانو رونالدو فرصة الهدف الثاني للنصر بعد كرة عرضية من سلطان الغنام على رأس رونالدو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 38، أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريقه النصر الذي استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من سلطان الغنام على رأس رونالدو الذي سدد كرة سكنت الشباك، لينتهي الشوط بتقدم النصر بثنائية نظيفة.

وشهد تشكيل النصر السعودي لمواجهة الفتح في الدوري السعودي تواجد الثنائي أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر الجديد بعد انضمامهما خلال الأيام القليلة الأخيرة لدعم صفوف العالمي.

فيما تشهد المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.

تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي، فيتو 1 

تشكيل النصر السعودي أمام الفتح في الدوري السعودي  

وجاء تشكيل النصر أمام الفتح كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

الدوري السعودي، أوتافيو ولابورت يقودان النصر أمام الفتح وظهور رونالدو وماني

النصر السعودي يعلن التعاقد مع لابورت مدافع مانشستر سيتي (صور)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري السعودي نصر السعودي ساديو ماني الفتح السعودي كريستيانو رونالدو مباراة النصر والفتح الفتح ضد النصر

مواد متعلقة

النصر السعودي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى ريفر بليت الأرجنتيني

الدوري السعودي، أوتافيو ولابورت يقودان النصر أمام الفتح وظهور رونالدو وماني

الأكثر قراءة

أغلى علبة بـ1950 جنيهًا في المناطق الشعبية، قائمة أسعار حلوي المولد النبوي 2023

تصعيد خطير من لاعبات منتخب إسبانيا لكرة القدم ضد رئيس الاتحاد بسبب قبلة التتويج

النصر السعودي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى ريفر بليت الأرجنتيني

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

حسين لبيب يوجه رسالة لفريق يد الزمالك بعد التأهل لنهائي البطولة العربية

نظر دعوى بطلان عمومية النادى الأهلي الأخيرة غدا

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعا ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى وارد

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الأوراق المطلوبة لقيد المحامين في الجدول الابتدائي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة وردت كلمة الحظ في القرآن الكريم ومن هو صاحب الحظ العظيم

تفسير رؤية زواج الأم في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

المزيد
الجريدة الرسمية