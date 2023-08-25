الدوري السعودي، النصر يتقدم على الفتح بهدفي رونالدو وماني في الشوط الأول

الدوري السعودي، تقدم النصر السعودي على نظيره الفتح بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

أحرز هدف النصر السعودي الأول ساديو ماني في الدقيقة 27 بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي النصر لتصل إلى رونالدو الذي مررها بطريقة رائعة لتصل إلى ماني ليسدد كرة من فوق حارس مرمى الفتح داخل الشباك، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 38 برأسية متقنة.

بدأ النصر السعودي المباراة بضغط قوي وسيطر على مجريات الأمور بفضل عدد كبير من النجوم في صفوفه على رأسهم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وأوتافيو وإيمريك لابورت ومارسيلو بروزوفيتش.

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مرت الدقائق الـ10 الأولى بسيطرة فعلية لفريق النصر السعودي دون خطورة حقيقية على مرمى الفتح، وكانت أول الفرص في الدقيقة 17 بعد تصويبة من رونالدو من يسار منطقة الجزاء لصالح النصر، لكنها ارتطمت بدفاع الفتح ومرت إلى ركلة ركنية، لعبها بروزوفيتش ولكن شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 19، أرسل سلطان الغنام لاعب النصر كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء سددها أوتافيو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر، ثم تبعها تسديدة أخرى من أوتافيو مرت أعلى العارضة في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 27، نجح النصر السعودي في فك شفرة دفاع الفتح عن طريق ساديو ماني، بعد تبادل للكرة بين لاعبي النصر لتصل إلى رونالدو الذي مررها بطريقة مميزة لتصل إلى ماني لعبها “لوب” كرة من فوق حارس مرمى الفتح داخل الشباك.

وفي الدقيقة 32، أهدر كريستيانو رونالدو فرصة الهدف الثاني للنصر بعد كرة عرضية من سلطان الغنام على رأس رونالدو الذي سدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 38، أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لفريقه النصر الذي استغل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من سلطان الغنام على رأس رونالدو الذي سدد كرة سكنت الشباك، لينتهي الشوط بتقدم النصر بثنائية نظيفة.

وشهد تشكيل النصر السعودي لمواجهة الفتح في الدوري السعودي تواجد الثنائي أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر الجديد بعد انضمامهما خلال الأيام القليلة الأخيرة لدعم صفوف العالمي.

فيما تشهد المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.

تشكيل النصر أمام الفتح في الدوري السعودي، فيتو 1

تشكيل النصر السعودي أمام الفتح في الدوري السعودي

وجاء تشكيل النصر أمام الفتح كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.