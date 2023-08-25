الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين لاس بالماس وريال سوسييداد

الدوري الإسباني، انتهت مواجهة لاس بالماس وريال سوسيداد بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاديو دي جران كاناريا الخاص بفريق لاس بالماس، في افتتاحية مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وانحصرت الكرة في وسط الملعب أغلب فترات المباراة دون خطورة حقيقية على المرميين، وفشل كلا الفريقين في تهديد مرمى الآخر، ليتقاسما نقاط المباراة.

ترتيب لاس بالماس وريال سوسييدد في جدول الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق لاس بالماس إلى نقطتين في المركز الـ14 بعد التعادل مع ريال مايوركا في الجولة الأولى والهزيمة أمام فالنسيا بملعب الميستايا بهدف مقابل لاشيء ضمن الجولة الثانية.

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فيما ارتفع رصيد فريق ريال سوسيداد إلى 3 نقاط في المركز الـ12 من 3 تعادلات أمام جيرونا وسلتافيجو بنفس النتيجة بهدف لكل فريق.

و لعب الفريقين عبر تاريخهما في الدوري الأسباني 20 مباراة فاز لاس بالماس في 5 مباريات وفاز ريال سوسيداد في 7 مباريات وتعادلا في 8 مباريات وسجل لاس بالماس 19 هدفا وسجل ريال سوسيداد 25 هدف.

من ناحية أخرى، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيلتا فيجو المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل ريال مدريد مشاركة الحارس كيبا لأول مرة أساسيًا أمام سيلتا فيجو، منذ انضمامه للملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فران جارسيا - ديفيد ألابا - روديجر - كارفاخال

خط الوسط الدفاعي: كامافينجا - تشواميني

خط الوسط الهجومي: فينيسيوس - بيلينجهام - فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو



وحقق ريال مدريد انتصارين على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0، وألميريا بنتيجة 3-1، ليتصدر الليجا متساويًا مع رايو فاليكانو وفالنسيا، بينما خسر سيلتا فيجو من أوساسونا بنتيجة 2-0 ثم تعادل مع ريال سوسيداد بهدف لمثله.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو



حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا - أندريه لونين - دييجو بينيرو.

الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا- ناتشو فرنانديز- ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز- فران جارسيا، أنطونيو روديجر.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - نيكو باز.

الوسط: فينيسيوس جونيور- رودريجو جوس - خوسيلو - إبراهيم دياز.