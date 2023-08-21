الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رياضة

إشبيلية يسقط بالخسارة أمام ألافيس 4-3 في الدوري الإسباني

إشبيلية وألافيس،
إشبيلية وألافيس، فيتو

خسر فريق إشبيلية أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 4-3، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميندزوروتزا، مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني - الليجا.

تقدم ألافيس بهدف عن طريق لويس ريوخا في الدقيقة السابعة، لكن إشبيلية أدرك التعادل بهدف عكسي سجله عبد الكبير أبقار بالخطأ في مرماه بالدقيقة 15.

وأضاف إيريك لاميلا الهدف الثاني لفريق إشبيلية في الدقيقة 41، لكن بعدها ب3 دقائق فقط رد روبن دوارتي بهدف التعادل لفريق ألافيس.

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وفي الشوط الثاني تقمص إنريكي جارسيا كيكي دور البطولة وسجل الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقتين 54 و59، ثم رد رفاييل مير فيسينتي بهدف لإشبيلية في الوقت بدل الضائع.

وحصد ألافيس أول 3 نقاط له ليتقدم للمركز السابع، وظل إشبيلية دون رصيد في المركز الأخير.

إشبيلية ضد ألافيس، فيتو 

وست هام يسعى للتعاقد مع يوسف النصيري

كشفت شبكة "سكاي سبورتس"، عن اهتمام نادي وست هام الانجليزي بالتعاقد مع المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري من إشبيلية الإسباني.

وينتهي عقد يوسف النصيري مع إشبيلية في يونيو 2025، لكن وست هام يحاول التعاقد معه في الأيام الأخيرة من السوق الصيفي الحالي.

وسبق أن حاول وست هام التعاقد مع يوسف النصيري، البالغ من العمر 26 عامًا، في يناير 2021، بقيمة 27 مليون جنيه إسترليني لكن إشبيلية رفض بيع اللاعب.

ويبدو أن النصيري ما زال على رادار وست هام، ولذلك سيحاول مجددًا التعاقد معه.

وتألق يوسف النصيري في نهائيات كأس العالم 2022، وصنع التاريخ مع منتخب المغرب الذي وصل إلى نصف النهائي، وسجل النصيري في المونديال هدفين في 7 مباريات.

وسجل يوسف النصيري الموسم الماضي 18 هدفًا في 48 مباراة مع إشبيلية، ومن بين أهدافه هدفان على مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي.

وبشكل عام سجل النصري 55 هدفًا في 157 مباراة في مختلف المسابقات مع إشبيلية، منذ انضمامه من ليغانيس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني في 2020.

وسجل يوسف النصيري 15 هدفًا في 53 مباراة مع ليجانيس، وسجل 5 أهداف في41 مباراة مع مالاجا، كما سجل 17 هدفًا في 61 مباراة مع منتخب المغرب.

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