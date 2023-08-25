الدوري الإسباني، كيبا يسجل ظهوره الأول مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

الدوري الإسباني، أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة سيلتا فيجو المقرر إقامتها، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

ويشهد تشكيل ريال مدريد مشاركة الحارس كيبا لأول مرة أساسيًا أمام سيلتا فيجو، منذ انضمامه للملكي قادما من تشيلسي الإنجليزي.

تشكيل ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

وجاء تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فران جارسيا - ديفيد ألابا - روديجر - كارفاخال

Advertisements

خط الوسط الدفاعي: كامافينجا - تشواميني

خط الوسط الهجومي: فينيسيوس - بيلينجهام - فالفيردي

خط الهجوم: رودريجو



وحقق ريال مدريد انتصارين على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0، وألميريا بنتيجة 3-1، ليتصدر الليجا متساويًا مع رايو فاليكانو وفالنسيا، بينما خسر سيلتا فيجو من أوساسونا بنتيجة 2-0 ثم تعادل مع ريال سوسيداد بهدف لمثله.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو



حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا - أندريه لونين - دييجو بينيرو.

الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا- ناتشو فرنانديز- ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز- فران جارسيا، أنطونيو روديجر.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - نيكو باز.

الوسط: فينيسيوس جونيور- رودريجو جوس - خوسيلو - إبراهيم دياز.

تعافي جولر لاعب ريال مدريد من الإصابة

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تلقي نبأ سارا بشأن أحد لاعبيه المصابين في الموسم الحالي.

وأعلن نادي ريال مدريد، خضوع أردا جولر لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى، على أن يبدأ اللاعب عملية التعافي خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن جولر فاجأ أطباء ريال مدريد بتعافيه السريع عقب إجراء الجراحة، حيث وصفوه بأنه "عاد كالثور".

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جولر سيعود إلى الملاعب خلال فترة أقل من المتوقع له قبل الجراحة، بسبب تعافي جسده سريعا من الإصابة.

وتعاقد الميرنجي مع أردا جولر (18 عاما)، هذا الصيف، قادما من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف قبل أن يختار اللاعب التركي التوقيع مع ريال مدريد.