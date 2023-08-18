ريال مدريد، أعرب كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى ريال مدريد الجديد، عن رغبته في الظهور مع الفريق في أقرب وقت.

ويستعد "الملكي" لمواجهة ألميريا، السبت المقبل، في ثاني جولات الليجا.

وقال كيبا في تصريحات صحفية: "أشعر بالسعادة والفخر بالانتماء لريال مدريد، النادي الذي يمتلك الكثير من التاريخ.. كل شيء حدث بسرعة كبيرة، أنا سعيد بوجودي هنا، وأريد البدء في أقرب وقت".

وواصل: "بمجرد وصولك إلى نادي ريال مدريد، فهذا يكون أفضل شيء.. التواجد هنا مصدر للسعادة، وما يمكنني ضمانه هو العمل والالتزام، وأن أقدم كل شيء لهذا الفريق كل يوم، وأن أتحسن وأساعد في تحسين وضع الفريق".

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كؤوس ريال مدريد

وأبدى كيبا ذهوله برؤية الكؤوس الـ 14 لدوري الأبطال التي توج بها ريال مدريد، داخل دولاب العرض بالنادي، مؤكدًا رغبته أيضًا في دخول تاريخ الميرينجي.

وقال كيبا "دوري الأبطال وريال مدريد هما تاريخ كرة القدم.. أتمنى أن نجعل معًا هذا النادي أسطورة أكبر، وأن نحقق المزيد من الألقاب".

كما وجه كيبا رسالة دعم لزميليه في الفريق الملكي، تيبو كورتوا وإيدر ميليتاو، اللذين خضعا لجراحة بعد إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي، قائلًا: "كل الدعم لكما.. هذه اللحظات صعبة، ربما تكون الأسوأ في كرة القدم".

وأضاف: "أتمنى لكما التعافي قريبًا، وأرسل لكما عناقًا قويًّا.. أتمنى أن نراكما قريبًا في الملاعب".

وكان الوافد الجديد لنادي ريال مدريد، الحارس كيبا أريزابالاجا، والذي انضم على سبيل الإعارة من تشيلسي أعرب عن سعادته بالانتقال للميرنجي هذا الصيف.

كيبا يتحدث عن الانضمام إلى ريال مدريد

وقال كيبا خلال مؤتمر تقديمه "أشكر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، كما أنني أريد مواساة أردا جولر وتيبو كورتوا وميليتاو".



وأشار: "جولر وكورتوا وميليتاو يعيشون أصعب لحظاتهم في عالم كرة القدم بسبب الإصابة، يجب عليهم التعامل بكثير من الشجاعة".

وأضاف: "اليوم هو واحد من أهم وأكثر الأيام تميزًا في مسيرتي الرياضية، كما أنني فخور للغاية بالانضمام لريال مدريد".

وتابع كيبا: "أخوض تحدي اللعب في صفوف ريال مدريد، بحماس كبير مع العمل الجاد والالتزام والإخلاص".

ونوه: "نأمل أن تكون هذه مرحلة رائعة نستطيع فيها حصد العديد من البطولات، لنجعل أسطورة هذا الفريق أكبر بكثير.. شكرًا جزيلًا للجميع وهلا مدريد".

وأتم: "أتمنى أن يقرر ريال مدريد، الإبقاء على، بعد انتهاء فترة الإعارة".