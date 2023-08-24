مودريتش يقود قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، وتقام المباراة غدا الجمعة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الفريق الملكي.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا - أندريه لونين - دييجو بينيرو.

الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا- ناتشو فرنانديز- ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز- فران جارسيا، أنطونيو روديجر.

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الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - نيكو باز.

الوسط: فينيسيوس جونيور- رودريجو جوس - خوسيلو - إبراهيم دياز.

تعافي جولر لاعب ريال مدريد من الإصابة

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تلقي نبأ سارا بشأن أحد لاعبيه المصابين في الموسم الحالي.

وأعلن نادي ريال مدريد، الإثنين الماضي، خضوع أردا جولر لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى، على أن يبدأ اللاعب عملية التعافي خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن جولر فاجأ أطباء ريال مدريد بتعافيه السريع عقب إجراء الجراحة، حيث وصفوه بأنه "عاد كالثور".

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جولر سيعود إلى الملاعب خلال فترة أقل من المتوقع له قبل الجراحة، بسبب تعافي جسده سريعا من الإصابة.

وتعاقد الميرنجي مع أردا جولر (18 عاما)، هذا الصيف، قادما من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف قبل أن يختار اللاعب التركي التوقيع مع ريال مدريد.

كارلو أنشيلوتي



قاد أنشيلوتي ريال مدريد في فترتين، الأولى من 2013 إلى 2015، والثانية مستمرة من 2021 إلى الآن.

في موسمه الأول بالليجا احتل أنشيلوتي المركز الثالث مع الريال، بعد خوض 38 مباراة، فاز في 27 منها وتعادل 6 وخسر 5 مرات، بينما في الموسم الثاني 2014-2015، حل ثانيًا بعد 30 فوزا و6 هزائم وتعادلين.

وفي الولاية الثانية، التي بدأت في موسم 2021-2022، حقق كارليتو اللقب بـ26 فوزا و8 تعادلات و4 هزائم، ثم في الموسم التالي جاء وصيفًا بـ24 فوزا و6 تعادلات و8 هزائم، وأخيرًا هذا الموسم لعب الريال مباراتين فاز بهما.

مباريات أنشيلوتي مع ريال مدريد في الدوري

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال 154 مباراة في الدوري الإسباني، فاز في 109 منها وتعادل 22 مرة وخسر 23 مباراة.