كيف تفاعل الجمهور مع أول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة؟

مسلسل سفاح الجيزة، طرحت منصة شاهد أول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة، ولقد نشر حساب المنصة على إنستجرام سؤالًا للجمهور حول أول حلقتين.

ونشر الحساب صورًا من المسلسل مرفقة بتعليق “ بداية مرعبة لأول حلقتين، وأنتم ما رأيكم؟ مسلسل #سفاح_الجيزه من أعمال شاهد الأصلية يعرض الآن #Shahid”

ولقد تفاعل الجمهور مع السؤال حيث رأى متابع أن العمل قوي، وجاءت ردود الفعل إيجابية على أداء الفنان أحمد فهمي، فقالت متابعة “بجنن خرافي ومرعب ”، وأضاف آخر “تحفه جدًّا جدًّا جدًّا جميل بداية جيدة فهمي من جد خطير في الأداء الهادية والمرعبة استمتعت ومنتظر الحلقات الجديدة على نار"، وتابع آخر “تحفة درامية رائعة”، وعلق آخر “عظييييييم ودور ركين روعة".

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة كشف ملامح عن حياة السفاح جابر الذي يعيش بهوية أخرى حيث يناديه البعض يوسف.

وتكشف الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة أن جابر يخفي جثة فتاة في “ديب فريزر” وخلال أحداث الحلقة الأولى من مسلسل سفاح الجيزة يتم الكشف عن أن هناك فتاة تدعى زينة (ركين سعد) تتواجد مع جابر في مكان ما دون علم أهلها.

ويكشف باسم سمرة الذي يحقق في قضية متعلقة بزينة أن الأخيرة ظهرت في كاميرات مراقبة أحد الفنادق وهي تغادره ومعها حقيبة ويشاركها في وضعها في سيارة شخص غريب لم يتم الكشف عن وجهه.

وخلال الجزء الأخير من الحلقة يتم الكشف عن أن جابر كان يعيش بهوية شخص يدعى يوسف كان يعمل في مصنع ملابس وكان متزوجًا عرفيًّا بـ جيهان الشماشرجي أو نجلا التي كانت متزوجة في الوقت ذاته صلاح عبد الله، وتنتهي الحلقه الأولى من مسلسل سفاح الجيزة بقدوم جابر إلى شقة نجلا ويخبرها أنه قد تخلص من أحد الأشخاص وبينما كان يساعدها في ارتداء سلسلة ذهب يذبحها بدم بارد ويتركها غارقة في دمائها.

طرح أول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة

وطرحت منصة شاهد في الساعات الأولى من اليوم الجمعة أول حلقتين من مسلسل سفاح الجيزة مسلسل سفاح الجيزة والذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد فهمي.

ونشرت منصة شاهد عبر منصة إنستجرام منشورًا كتب فيه الحساب الرسمي للمنصة "انتهى وقت الانتظار أول حلقتين تعرضان الآن مسلسل #سفاح_الجيزة من أعمال شاهد الأصلية يعرض الآن #Shahid".

تفاصيل أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة

وفيما يتعلق بأيام عرض مسلسل سفاح الجيزة فإن مسلسل سفاح الجيزة يتم عرضه كل يوم جمعة ويتم عرض حلقتين أسبوعيًّا.

إطلالة داليا شوقي

وبعيدًا عن أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة فقد شوقت الفنانة الشابة داليا شوقي الجمهور للمسلسل حيث كتبت عبر صفحتها على موقع تبادل الصور إنستجرام “شكرًا شاهد علي ليلة احتفالية جميلة بمسلسلنا #سفاح_الجيزة بداية عرض أولى الحلقات، بكرة ٢٥ أغسطس. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. جاهزيين؟؟”.

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وتابعت “لكل crew وmember cast في سفاح الجيزة.. بحبكم - حب عملاق! يلا بيينا!.. اخراج: ا/هادي الباجوري تأليف: انجي ابو السعود وعماد مطر انتاج: #ThePlanetStudios حصريًا علي #شاهد #Shahid”.

وحرصت الفنانة الشابة داليا شوقي على مشاركة جمهورها إطلالتها في العرض الخاص لمسلسل سفاح الجيزة الذي أقيم أمس بمشاركة نجوم المسلسل وصناعة.

ونشرت داليا عبر حسابها على موقع إنستجرام مجموعة من الصور لإطلالتها حيث ظهرت بفستان أسود مكشوف من البطن والذراعين واعتمدت على وضع ماكياج عين يتناسب مع لون الفستان.

وكتبت داليا “من العرض الخاص احتفالًا بمسلسلنا #سفاح_الجيزة 🩸🔪 ابتداء من ٢٥ أغسطس علي شاهد @shahid.vod”.