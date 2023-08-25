ماجد الكدواني: خلصت تصوير فيلم أبو نسب وعجبني مسلسل سيب وأنا أسيب (فيديو)

أكد الفنان ماجد الكدواني أنه انتهى من تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” مع الفنان محمد إمام والمقرر عرضه قريبا في صالات العرض السينمائي.

ماجد الكدواني ينتهي من تصوير فيلم أبو نسب

وقال ماجد الكدواني علي هامش تواجده في حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والذي أقيم في مدينة العلمين أمس الخميس قائلا:" أنا انتهيت من تصوير فيلم أبو نسب مع الفنان محمد إمام وياسمين صبري وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور.

وأكد ماجد الكدواني علي إعجابه ببعض الأعمال الدرامية والتي عرضت مؤخرا قائلا:" أنا السنة دي علشان كنت بقالي 4 شهور في تصوير لذلك ماتبعتش حاجات كتير ولكن عجبني جدا مسلسل تحت الوصاية وكامل العدد ودلوقتي عجبني سيب وأنا أسيب وطبعا جزيرة غمام من الأعمال الرائعة.

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انتهى الفنان محمد إمام وطاقم تصوير فيلمه الجديد “أبو نسب” من مشاهد العمل الذي يعود به لجمهوره قريبا بعد فيلمه الأخير “عمهم”.

فيلم أبو نسب

وأعلنت الشركة المنتجة رسميا طرح فيلم "أبو نسب" في النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وبالأمس نشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو مع شقيقه المخرج رامي إمام.

وقال رامي خلال مقطع الفيديو الذي رصد أول ظهور له ولشقيقه الأصغر، “أنا اشتغلت مع محمد إمام 9 سنين، والراجل ده احترام وخبرة وفخور إني اشتغلت معه.

بينما علق محمد إمام: أخويا حبيبي المخرج الكبير رامي إمام، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي، حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه، استمتعت بكل لحظة معاك، إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي.

أبطال فيلم أبو نسب

وفيلم أبو نسب من بطولة من بطولة ياسمين صبري، ومحمد إمام، وماجد الكدواني، وهالة فاخر، ومحمد لطفي ووفاء عامر، وآخرين والعمل من تأليف أيمن وتار والإخراج لـ رامي إمام.

قصة فيلم أبو نسب

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم والنجمات من أبرزهم، الفنانة هالة فاخر، وماجد الكدواني يتولى شخصية والد الفنانة ياسمين صبري ضمن أحداث العمل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي حول المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهما ومشكلات تواجه الشباب.