بعد نجاحهما في مسلسل سيب وأنا أسيب، عمل فني جديد يجمع هنا الزاهد وأحمد السعدني

هنا الزاهد وأحمد السعدني، انتهى مؤخرًا عرض مسلسل سيب وأنا أسيب والذي حقق نسبة مشاهدة عالية وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة شاهد كما أنه حظى أيضًا باهتمام الجمهور على مستوى الوطن العربي.

وشكل الثنائي هنا الزاهد وأحمد السعدني دويتو كوميديًا رومانسيًا ناجحًا لم يكن يتوقع الجمهور هذه الكيمياء الفنية الواضحة التي جمعت بينهما، وهو ما جعل المتابعون يطالبون بموسم ثاني من المسلسل بعدما تعلقوا بالثنائي هنا الزاهد وأحمد السعدني، وما لا يعرفه الكثيرون أن هناك عملًا سيجمع هنا الزاهد بأحمد السعدني.

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عمل فني جديد للثنائي هنا الزاهد وأحمد السعدني

وكانت الفنانة هنا الزاهد وأحمد السعدني قد انتهوا من تصوير فيلم جديد سويًا وهو فيلم بضع ساعات فى يوم ما، وفيلم بضع ساعات في يوم ما سيناريو وحوار محمد صادق كاتب الرواية المأخوذ منها الفيلم والتي تحمل الاسم ذاته.

أبطال الفيلم

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى.

وتدور أحداث الفيلم فى خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال، حيث أن القصة تتكون من مجموعة من القصص المرتبطة ببعضها البعض.

وبالرغم من انتهاء تصوير الفيلم إلا أن منتجه أحمد السبكي كان قد كشف وفقًا لتصريحات صحفية منسوبة إليه أنه سوف يعرض في يناير المقبل.

الكاتب محمد صادق

وكان الكاتب محمد صادق قد نشر في أكتوبر عام ٢٠٢١ عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام"، عن انطلاق تصوير فيلمه الجديد “بضع ساعات في يوم ما”،

ونشر محمد صادق صورة له من كواليس التصوير معلقًا: كل خطوة في الحلم ليها طعمها.. ما فيش حاجة بتيجي سهلة رواية بضع ساعات في يوم ما، الرواية اللي رجعتني للكتابة بعد ما كنت فقدت الأمل.. هي الرواية اللي اتحولت بعد هيبتا عشان أبدأ معاها مشوار أول سيناريو كامل، ويخرجه مخرج رائع زي المخرج عثمان أبو لبن.

وتابع: "مبسوط بكل خطوة.. وبكل حلم كان بعيد وبيقرب.. بدعي ربنا خطوات الفيلم تكمل على خير.. ونشوفه سوا في السينما لما ينزل إن شاء الله.. قريبًا".