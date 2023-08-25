جينفر انيستون، طرحت منصة آبل الرقمية للمشاهدة عبر الإنترنت، التريلر الرسمي، للموسم الثالث من مسلسل The Morning Show، والذي وصلت مدته لدقيقتين و٢٠ ثانية، تضمنت مشاهدة مشوقه من العمل الدرامي.

Change is on the air.



The Morning Show returns September 13 on Apple TV+ pic.twitter.com/fXSmNpSw7V — Apple TV (@AppleTV) August 24, 2023

الموسم الثالث لمسلسل The Morning Show

واعلنت منصة البث الرقمي آبل، عرض أولي حلقات مسلسل The Morning Show، بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣، حصريا عبر منصتها Apple TV+.

فيما كشفت منصة آبل الرقمية، عن تجديد مسلسل The Morning Show، لموسم رابع، قبل أسابيع من عرض الموسم الثالث.

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قصة مسلسل The Morning Show

وتدور قصة مسلسل The Morning Show، حول النظرة الداخلية على حياة عدد من الإعلاميين، وخاصة الأشخاص الذين يساعدون أمريكا على الاستيقاظ في الصباح، واستكشاف التحديات الفريدة التي يواجهها الرجال والنساء الذين يقومون بهذه الطقوس التي تظهر على التليفزيون بشكل يومى.

أبطال مسلسل The Morning Show

مسلسل The Morning Show، من بطولة الممثلة الشهيرة جنيفر أنيستون، ونيستور كاربونيل، وستيف كاريل، وبيلي كروزوب، ومارك دوبلاس، وجانينا جافانكار، وجوجو مبثا-رو، وكارين بيتمان، وبيل باولي، وفيكتوريا تيت، وديسين تيري، وريز ويذرسبون.

جينفر انيستون تنتقد مشاهير الإنترنت

في سياق متصل، عبرت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون عن حزنها وأسفها لما يحدث في العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يسمى بمشاهير المواقع، وذلك في تصريحات صحفية قائلة: "من المؤسف كيف يمكن لأي شخص أن يصبح مشهورًا في هذا الزمن بدون أن يقدّم شيء".

جينفر انيستون تحتفظ بفستان Friends

وكشفت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون أنها ما زالت محتفظة بفستان ارتدته مونيكا في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي الشهير 'Friends'.

وقالت جينفر انيستون إنها احتفظت بالفستان لحبها الشديد له ولتصميمه البسيط، مؤكدة أنها تعلن عن احتفاظها بالفستان للمرة الأولى، وهو ما يعد مفاجأة حتى لزملاءها في المسلسل.