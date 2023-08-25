الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

أبرز الميكروباصات المخصصة لمبادرة إحلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات،
مبادرة إحلال السيارات، فيتو

أعلنت مبادرة احلال السيارات عن مشاركة 4 ميكروباصات في مبادرة إحلال السيارات بمصر في الفترة الأخيرة وأحدثها شركة جولدن دراجون ثم TVD فوتون. 

وأوضحت مبادرة إحلال السيارات، طلبات شركات الميكروباصات في مصر في المبادرة.  

طلبات في انتظار الموافقة من شركات الميكروباصات

وحسب المبادرة جاءت الطلبات في انتظار الموافقة المبدئية من شركات الميكروباصات كالتالي:
1- كينج لونج 2 طلب.
2- جولدن دراجون لا طلبات.
3- زيميكس لا طلبات.
4- TVD لا طلبات.

أكثر الميكروباصات التي تم تخصيصها في الإحلال

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أما أعداد الميكروباصات التي تم تخصيصها منذ بدء المبادرة حتى 23 أغسطس الجاري، فجاءت بالترتيب كالتالي:

1- كينج لونج 1358 ميكروباص.

2- زيميكس 507 ميكروباص.

3- جولدن دراجون 151 ميكروباص.

4- TVD بـ 4 ميكروباصات. 

تعرف على نظام التقسيط في مبادرة إحلال السيارات

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