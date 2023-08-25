الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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اقتصاد

تعرف على نظام التقسيط في مبادرة إحلال السيارات

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

قالت مبادرة الإحلال للسيارات، إن هناك العديد من الطلبات المقدمة من قبل المستهلكين بنظام التقسيط، من شركات السيارات المشاركة فى مبادرة إحلال السيارات، والتى تعتمد بشكل أساسي على حجم الطاقة الإنتاجية للشركة، بجانب أن أولوية الموافقة على التخصيص حسب تاريخ تقديم المستهلك على الموقع وتاريخ موافقة البنك على طلبه ومدى توافر السيارات والفئات والألوان لدى الشركة المصنعة، بالإضافة إلى أن الشركات هي من تقوم بالتخصيص للعملاء من جانبها وهي المسئولة عن ذلك وفقًا للطاقة الإنتاجية المتاحة لها.

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 وأوضحت مبادرة إحلال السيارات، أن عدد الطلبات المقدمة فى مبادرة احلال السيارات تصل نحو 8500 شخص ينتظرون الموافقة المبدئية من شركات السيارات في المبادرة.


واستعرضت مبادرة الإحلال للسيارات، أن مبادرة  الإحلال للسيارات، أن مايقرب من  974 عميل  في قائمة الانتظار بالتقسيط على سيارة شيري أريزو 5، و2951 لشيري تيجو 3، ونحو 1973 طراز هيونداي النترا HD، و1676 لسيارة هيونداي أكسنت RB، بالإضافة إلى 927 لسيارة بي واي دي F3.

 وسوف نتعرف على كيفية  التسجيل  بموقع مبادرة إحلال السيارات الملاكي القديمة 2021، للراغبين فى إحلال سياراتهم الأجرة والميكروباص والنقل والملاكي وذلك من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الآتي https://www.gogreenmasr.com/ar

2- اختيار أيقونة إحلال مركبة

3- الدخول على إنشاء حساب

4-  إكمال البيانات

5-  يتم الضغط على إنشاء حساب

6- سيظهر بعد ذلك صفحة الدخول

7- سيتم إظهار رقم سري والبريد الإلكترونى مع الرقم القومي.

8- يتم ملء البيانات

9-  تحويل المواطن إلى صفحة لتسجيل البيانات.

10- يصل الى العميل او المواطن رسالة على الهاتف المحمول الذي سبق تسجيله.

وتتضمن الشروط المطلوبة للتسجيل في المنظومة الجديدة للسيارات الملاكي والأجر الآتى:

شروط تمويل السيارات الملاكي:

1 - الا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة.

2 - أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة ( سارية ).

3 - أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا للشروط السداد واثبات القدرة المالية للسداد ( بيان باجمالي الدخل الشهري سندات ملكية_وديعة........ )

4 - فترة السداد تصل الى 120 شهر متضمنة بحد اقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

وتتضمن المستندات المطلوبة من المستفيد

1 -تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

2 -تقديم مستندات اثبات محل الإقامة لكل من المستفيد والضامن (عقد إيجار/تمليك محل الإقامة، إيصال كهرباء آو تليفون او مياه حديث لم يمر عليها أكثر من ثلاثة شهور.

3 -رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب احلالها وتجديدها.

وسوف يتولى  جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويل تحويل 150 ألف سيارة خلال 3 سنوات تنتهي في 2023 بتكلفة تحويل تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه حيث تم الاتفاق على تحويل من 50 - 75 ألف سيارة سنويًا بتكلفة قدرها 400 – 600 مليون جنيه

كما أنه تم تحويل 47 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (غاز/ بنزين) بإجمالي تمويل بلغ 252 مليون جنيه وهو ما ساهم في توفير 47 ألف فرصة عمل.

وإجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الاولي يبلغ 250 الف سيارة، منها 70 ألف سيارة  خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل  55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.

 

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