الأربعاء 31 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

مواصفات وسائل الأمان والسلامة لسيارات فيات 500 موديل 2023

سيارات
سيارات

استعرض الوكيل المحلي للعلامة فيات، أسعار ومواصفات سيارات  فيات 500 موديل 2023  بعد الزيادات الجديدة التي اطلقتها الشركة على اسعار سيارات نهاية شهر مايو داخل المعارض المصري.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فيات، قيمة الزيادات الجديدة التي اطلقتها الشركة على اسعار سيارات فيات  تتراوح بين 151 و175 ألف جنيه.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات فيات 500 موديل 2023

يصل سعر الفئة الأولى Panorama نحو  900 ألف جنيه 

-إعلانات-

يصل سعر الفئة الثانية Cabrio  نحو  950 الف جنيه 


مواصفات سيارات فيات 500 

حصلت سيارات فيات علي محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6  السرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات وسائل الامان والسلامة لسيارات فيات 500 

7 وسائد هوائية

 – فرامل مانع للانزلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- برنامج الثبات الإلكتروني ESP

- عجلة قيادة كهربائية

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- أماكن تثبيت لمقاعد الأطفال ISOFIX

- حساسات ركن خلفية.

فتح وغلق السيارة دون مفتاح

- تكييف رقمي

- إمكانية طي المقاعد الخلفية

- ولوحة عدادات رقمية

- قفل مركزي

- عجلة قيادة متعددة الوظائف

مكبرات صوتية

- شاشة وسائط 7 بوصة

- مدخل AUX

- مدخل USB

- التحكم في الراديو من عجلة القيادة

- مصابيح ضباب أمامية

- مصابيح خلفية هالوجين

- إضاءة نهارية LED

- حساسات مطر للمساحات الأمامية

- مرايات جانبية كهربائية

- زجاج معتم

- جنوط 15 بوصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

استهلاك السيارة اسعار سيارات الامان والسلامه سعار سيارات سيارات فيات فيات 500 عجلة قيادة

مواد متعلقة

أستون مارتن دي بي 12 بمحرك 8 سلندرات

مواصفات محركات سيارات لكزس أل سي 500 موديل 2024

الأكثر قراءة

الكويتية نور الفلاح حامل بطفلها الأول من حبيبها آل باتشينو

اغتيال نجل عبد الله السنوسي رئيس جهاز مخابرات القذافي، ومقطع فيديو وراء تصفيته

طارق النبراوي يتصدر تويتر بعد اقتحام مجهولين لمقر انتخابات المهندسين وتكسير الصناديق

تحرك عاجل من نقيب المهندسين ضد مقتحمي مقر الجمعية العمومية ويوجه نداء لرئيس الجمهورية

أخبار مصر: اقتحام عمومية المهندسين وتكسير الصناديق، زيادة سعر دواء شهير، وهذه كمية الذهب التي دخلت مصر بعد الإعفاء الجمركي

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي الدوري الأوروبي

توقعات بارتفاع جديد في سعر الذهب، والشعبة تكشف السبب

المالية تكشف حجم كميات الذهب التي دخلت البلاد منذ قرار الإعفاء الجمركي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم توقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

شخص يطعن آخر أمام الحضور في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم الأربعاء 31-5-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الثلاثاء 30-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

خايف مصعبش على الناس لما اموت.. قصة حسن حسني مع الاكتئاب قبل وفاته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 31- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية