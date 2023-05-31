مواصفات وسائل الأمان والسلامة لسيارات فيات 500 موديل 2023

استعرض الوكيل المحلي للعلامة فيات، أسعار ومواصفات سيارات فيات 500 موديل 2023 بعد الزيادات الجديدة التي اطلقتها الشركة على اسعار سيارات نهاية شهر مايو داخل المعارض المصري.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فيات، قيمة الزيادات الجديدة التي اطلقتها الشركة على اسعار سيارات فيات تتراوح بين 151 و175 ألف جنيه.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات فيات 500 موديل 2023



يصل سعر الفئة الأولى Panorama نحو 900 ألف جنيه

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يصل سعر الفئة الثانية Cabrio نحو 950 الف جنيه



مواصفات سيارات فيات 500

حصلت سيارات فيات علي محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 131 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 السرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

مواصفات وسائل الامان والسلامة لسيارات فيات 500

7 وسائد هوائية

– فرامل مانع للانزلاق ABS

- توزيع إلكتروني للفرامل EBD

- برنامج الثبات الإلكتروني ESP

- عجلة قيادة كهربائية

- نظام إيموبليزر ضد السرقة

- أماكن تثبيت لمقاعد الأطفال ISOFIX

- حساسات ركن خلفية.

فتح وغلق السيارة دون مفتاح

- تكييف رقمي

- إمكانية طي المقاعد الخلفية

- ولوحة عدادات رقمية

- قفل مركزي

- عجلة قيادة متعددة الوظائف

مكبرات صوتية

- شاشة وسائط 7 بوصة

- مدخل AUX

- مدخل USB

- التحكم في الراديو من عجلة القيادة

- مصابيح ضباب أمامية

- مصابيح خلفية هالوجين

- إضاءة نهارية LED

- حساسات مطر للمساحات الأمامية

- مرايات جانبية كهربائية

- زجاج معتم

- جنوط 15 بوصة.