تصعيد خطير من لاعبات منتخب إسبانيا لكرة القدم ضد رئيس الاتحاد بسبب قبلة التتويج

واصلت جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا، التصعيد لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بسبب رفضه الاستقالة من منصبه بعد فضيحة كأس العالم للسيدات.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعدما قام بتقبيل اللاعبة جيني هيرموسو خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات دون موافقتها، ورفعت اللاعبة دعوى قضائية ضده، قبل أن يخرج روبياليس اليوم ليؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، وبرر تصرفاته غير اللائقة، مما جعله يواجه مزيدًا من الهجوم.

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وأصدرت لاعبة منتخب إسبانيا بيانًا نفت فيه الموافقة على قبلة رئيس الاتحاد الإسباني خلال التتويج ببطولة كأس العالم للسيدات بعد الفوز على إنجلترا بهدف دون رد، كما هددت لاعبات منتخب إسبانيا بعدم الانضمام إلى منتخب بلادهن في حالة استمرار رئيس الاتحاد.

وعُقدت اليوم جمعية عمومية غير عادية في الاتحاد الإسباني، حيث رفض روبياليس تقديم استقالته، وأصر على سلامة موقفه، بل وأكد أن القبلة كانت بإذن من اللاعبة.

ارتباك خطاب رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم

ولكن هيرموسو نفت الأمر، حيث قالت في بيان رسمي جماعي، رفقة باقي لاعبات المنتخب: "نتيجة للأحداث التي جرت صباح اليوم ونظرًا لارتباك الخطاب الذي ألقاه رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، لويس مانويل روبياليس بيار، فإن لاعبات الفريق الأول، أبطال العالم مؤخرًا، دعمًا ومساندة لـ جنيفر هيرموسو، يريدون التعبير عن إدانتهم الحازمة والمدوية للسلوكيات التي تنتهك كرامة المرأة.

وأضافت لاعبات منتخب إسبانيا: "في ضوء التصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، تريد جينيفر هيرموسو أن تنفي بشكل قاطع أنها وافقت على القبلة التي أعطاها إياها دون لويس مانويل روبياليس في نهائي كأس العالم".

وقالت هيرموسو ذاتها: "أريد أن أوضح، كما يظهر في الصور، أنني لم أوافق في أي وقت على القبلة التي أعطاني إياها، وبالطبع لم أسع بأي حال من الأحوال إلى إثارة الرئيس، أنا لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيك عن أن تكون هناك كلمات مختلقة لم أقلها، نريد التأكيد على أنه لا ينبغي لأي امرأة أن تشعر بالحاجة إلى الرد على الصور القوية التي شاهدها العالم أجمع، وبالطبع، لا ينبغي لها أن تنخرط في مواقف غير توافقية.

واختتمت لاعبات منتخب غسبانيا البيان: "نريد أن نختتم هذا البيان بالمطالبة بتغييرات حقيقية، رياضية وهيكلية، تساعد المنتخب الوطني على مواصلة النمو، من أجل نقل هذا النجاح الكبير إلى الأجيال القادمة، حيث يملأنا الحزن أن مثل هذا الحدث غير المقبول ينجح في تشويه أعظم نجاح رياضي لكرة القدم النسائية الإسبانية، بعد كل ما حدث خلال كأس العالم للسيدات، نريد أن نوضح أن جميع اللاعبات الموقعات على هذه الرسالة لن يعدن إلى المنتخب الوطني إذا استمر القادة الحاليون".

وشن عدد من نجوم الكرة الإسبانية هجوما عنيفا على لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حيث كتب ديفيد دي خيا حارس مرمى إسبانيا تعليقا على قرار رئيس الاتحاد الإسباني بعدم الاستقالة: "أذني تنزف"، فيما علّق إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد وإسبانيا الأسبق: "عار على الآخرين".

وانضم بورخا إيجليسياس، مهاجم ريال بيتيس إلى قائمة المنتقدين مؤكدا أنه كان "مذعورًا" بعد مشاهدة المؤتمر الصحفي لرئيس الاتحاد الإسباني.

وشن هيكتور بيليرين مدافع أرسنال وبرشلونة السابق انتقادات إلى روبياليسعبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "لا يعتقد النرجسيون أبدًا أنهم ارتكبوا خطأ، فهم قادرون على الكذب والتلاعب بالحقيقة وجعل الضحية مذنبًا من أجل الاحتفاظ بسلطتهم على الآخرين".

واقعة كأس العالم للسيدات

ومن ناجية أخرى، أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانًا رسميًا، للتعليق على تصريحات لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورفضه الاستقالة من منصبه بعد واقعة كأس العالم للسيدات.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني تعرض لانتقادات لاذعة بعد تقبيله للاعبة جيني هيرموسو خلال احتفالات تتويج إسبانيا بكأس العالم للسيدات دون موافقتها، ورفعت اللاعبة دعوى قضائية ضده، قبل أن يخرج روبياليس اليوم ليؤكد أنه لن يستقيل من منصبه، وبرر تصرفاته غير اللائقة، مما جعله يواجه مزيدًا من الهجوم.

وأفاد برشلونة في بيانه: "بعد انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية لـ الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، يبدو أن التوضيحات التي قدمها روبياليس كانت كافية للأعضاء الحاضرين في المجلس الذين كانت لهم صلاحية التصديق عليه في منصبه، ومع ذلك يريد نادي برشلونة أن يوضح تمامًا أنه يعتبر التصرف الذي قام به رئيس الاتحاد الإسباني خلال الاحتفال بكأس العالم الذي فاز به المنتخب الإسباني للسيدات، غير مناسب على الإطلاق ومؤسف، وهذه حقائق نعتبرها مؤسفة".

وأتم برشلونة: "في مواجهة هذه الحقائق غير المبررة، يتعهد نادي برشلونة بمواصلة دعم الرياضة النسائية، وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في عالم الرياضة والمجتمع بشكل عام، وضمان سلامة المرأة في الرياضة وإدانة أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة، ينتهك مبادئنا وقوانيننا".

وأعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، اليوم الجمعة أنه لن يستقيل من منصبه بسبب الجدل الذي أثارته قبلته للاعبه جينيفر إيرموسو بعد فوز منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم للسيدات.

وقال رئيس الاتحاد الإسباني في تصريحات صحفية إنها كانت "قبلة عفوية ومتبادلة وانفعالية" إلا أنه اعتذر عن السياق الذي حدثت فيه.