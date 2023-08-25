الدوري الإسباني، يلتقي ريال مدريد، نظيره سيلتا فيجو، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإسباني “الليجا”، على ملعب بالايدوس.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو

وتنطلق صافرة مباراة فريق ريال مدريد وسيلتا فيجو، في تمام العاشرة والنصف مساءا علي ملعب الأخير بالليجا.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن الحارس كيبا أريزابالاجا، الذي انضم لريال مدريد هذا الصيف على سبيل الإعارة من تشيلسي، سيشارك أساسيًا لأول مرة مع الفريق الملكي.

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وأشارت إلى أن الكرواتي لوكا مودريتش مرشح للمشاركة أساسيًا في خط الوسط، بعد أن لعب 30 دقيقة فقط في أول مباراتين للميرنجي في الليجا.

كيبا على رأس تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سيلتا فيجو



وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: داني كارفاخال، روديجر، ديفيد ألابا، فران جارسيا

الوسط: تشواميني، كامافينجا، مودريتش (فيدي فالفيردي)

الهجوم: جود بيلينجهام، رودريجو، فينيسيوس جونيور

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الليجا برصيد 6 نقاط، أما سيلتا فيجو يأتي في المركز 16 بنقطة وحيدة.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

قائمة ريال مدريد لمباراة سيلتا فيجو



حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا - أندريه لونين - دييجو بينيرو.

الدفاع: داني كارفخال، دافيد ألابا- ناتشو فرنانديز- ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز- فران جارسيا، أنطونيو روديجر.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدوارد كامافينجا - فيدي فالفيردي - أوريلين تشواميني - نيكو باز.

الوسط: فينيسيوس جونيور- رودريجو جوس - خوسيلو - إبراهيم دياز.

تعافي جولر لاعب ريال مدريد من الإصابة

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تلقي نبأ سارا بشأن أحد لاعبيه المصابين في الموسم الحالي.

وأعلن نادي ريال مدريد، خضوع أردا جولر لجراحة بالمنظار في ركبته اليمنى، على أن يبدأ اللاعب عملية التعافي خلال الأيام المقبلة.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن جولر فاجأ أطباء ريال مدريد بتعافيه السريع عقب إجراء الجراحة، حيث وصفوه بأنه "عاد كالثور".

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جولر سيعود إلى الملاعب خلال فترة أقل من المتوقع له قبل الجراحة، بسبب تعافي جسده سريعا من الإصابة.

وتعاقد الميرنجي مع أردا جولر (18 عاما)، هذا الصيف، قادما من فنربخشة التركي، لمدة 6 مواسم.

يذكر أن الفريق الملكي وبرشلونة تنافسا على صفقة جولر هذا الصيف قبل أن يختار اللاعب التركي التوقيع مع ريال مدريد.