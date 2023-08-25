تشكيل مباراة الشباب وضمك في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الشباب السعودي لمواجهة ضمك

وضم تشكيل الشباب السعودي لمواجهة ضمك في الدوري السعودي كل من:

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

خط الدفاع: فواز الصقور، نادر الشراري، إياجو سانتوس، حسين الصبياني

خط الوسط: جوستافو كويلار، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، تركي العمار، هتان باهبري

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خط الهجوم: حبيب ديالو

تشكيل ضمك أمام الشباب

فيما جاء تشكيل ضمك أمام الشباب في الدوري السعودي كالتالي: مصطفى زغبة، فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سلطان فقيهي، آدم ماهر، أنتوليتش، عبدالعزيز بيشي، أحمد حريصي، عبدالعزيز مجرشي، أسان سيساي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

"عبدالباسط هوساوي، حسن شمراني، ضاري العنزي، عبدالله هوساوي، بدر منشي، فهد الجهني، حسن أبو شرارة، عبدالعزيز السرحاني، أنكودو".

ويحتل الشباب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد نقطة واحدة بينما يتواجد ضمك في المركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة.

من ناحية أخرى، أعلن الجهاز الفني لفريق النصر السعودي بقيادة لويس كاسترو تشكيل فريقه لمواجهة الفتح في الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وشهد تشكيل النصر السعودي لمواجهة الفتح في الدوري السعودي تواجد الثنائي أوتافيو وإيمريك لابورت ثنائي النصر الجديد بعد انضمامها خلال الأيام القليلة الأخيرة لدعم صفوف العالمي.

فيما تشهد المباراة غياب أليكس تيليس وأندرسون تاليسكا وسيكو فوفانا بسبب الإصابات.

تشكيل النصر السعودي أمام الفتح في الدوري السعودي

وجاء تشكيل النصر أمام الفتح كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – إيمريك لابورت – جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخيبري – أوتافيو – مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني



ويأمل النصر في تحقيق فوزه الأول بالموسم بعدما خسر في أول جولتين، حيث يحتل المركز قبل الأخير، فيما حقق الفتح 4 نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب.

وضمن نفس الجولة من الدوري السعودي، انتهت مواجهة الحزم والفيحاء، بالتعادل السلبي فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة سيطرة وضغطا من فريق الحزم الذي حاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لإدراك هدف التقدم، خاصة في ظل تراجع ترتيب الفريق بجدول الدوري السعودي.

وأهدر الحزم فرصة ذهبية للتقدم في الدقيقة 37، بعدها احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الحزم نتيجة خطأ لمدافع الفيحاء داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد الرجوع لتقنية الـ VAR، ولكن اللاعب أنطونيو خوسي دي كارفالهو يهدرها في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول لينتهى بنتيجة التعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات الحزم وسيطرته على مجريات الأمور دون خطوة حقيقية على مرمى الفيحاء، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بتلك النتيجة يقتنص الحزم أول نقاطه في الدوري السعودي ليصعد إلى المركز السادس عشر، فيما ارتفع رصيد الفيحاء إلى 5 نقاط في المركز السادس.

وتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ9 نقاط، بعد ختام مباريات أمس الخميس في الأسبوع الثالث.