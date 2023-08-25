الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

الدوري السعودي، تعادل وركلة جزاء ضائعة في شوط أول بين الحزم والفيحاء

مباراة الحزم والفيحاء
مباراة الحزم والفيحاء في الدوري السعودي، فيتو

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مواجهة الحزم والفيحاء، بالتعادل السلبي فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت المباراة سيطرة وضغجط من فريق الحزم الذي حاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لإدراك هدف التقدم. 

وأهدر الحزم فرصة ذهبية للتقدم في الدقيقة 37، بعدنا احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق الحزم نتيجة خطأ لمدافع الفيحاء داخل منطقة الجزاء، وذلك بعد الرجوع لتقنية الـ VAR، ولكن اللاعب انطونيو خوسي دي كارفالهو يهدرها فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الاول لينتهى ينتيجة التعادل السلبي.

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وتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدوري السعودي بـ9 نقاط، بعد ختام مباريات أمس الخميس في الأسبوع الثالث.

وجاء ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات أمس كالتالي:

,فاز نادي اتحاد جدة على نظيره الرياض بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك فيصل بن فهد في الجولة الثالثة من بطولة الدوري السعودي.

 

أهداف مباراة الاتحاد والرياض

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول لاتحاد جدة في الدقيقة 17 عن طريق تصويبة قوية بقدمه اليمنى بعد صناعة رائعة من البرازيلي رومارينيو، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب المغربي حمدالله في الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء، وأضاف حمدالله الثنائية الخاصة له والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق مقصية رائعة وأضاف صالح العمري الهدف الرابع في الدقيقة 96.

وتصدر اتحاد جدة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بعدما فاز في 3 مباريات متتالية، حيث انتصر على الطائي بهدفين دون رد، وقبلها الرائد بثلاثية نظيفة واليوم فاز على الرياض بثلاثية. 

بينما يتواجد الرياض في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك في رصيده 4 نقاط، حيث فاز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر المباراة الثالثة. 

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