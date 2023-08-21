الشباب السعودي يقترب من حسم صفقة نجم إيفرتون

الدوري السعودي، اقترب الشباب السعودي، من حسم صفقة من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "توصل الشباب إلى اتفاق شفهي مبدئي مع إيفرتون لضم ديماراي جراي".

وأشار خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: "الاتفاق مقتصر حتى الآن على الناديين.. وسيبدأ الشباب محادثات بشأن الشروط الشخصية مع اللاعب".

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وانتقل جراي صاحب الـ27 عاما، لصفوف إيفرتون في يوليو 2021، قادما من باير ليفركوزن الألماني، كما سبق له تمثيل برمنجهام سيتي وليستر سيتي.

انتقال مدافع الشباب للهلال

فجرت تقارير صحفية مفاجأة بشأن توقيع الدولي السعودي حسان تمبكتي، لاعب الشباب، عقدا رسميا لمدة 4 أعوام مع الهلال، فجر اليوم الإثنين، في صفقة هي الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين، حيث سيتقاضى تمبكتي قرابة 15 مليون ريال سنويًا.

ومن جانبه، سيحصل الشباب على مبلغ يتجاوز 50 مليون ريال، بالإضافة للاعب محلي.

وتواجد عرضان على طاولة اللاعب من النصر والهلال، بعد رفضه الانضمام للأهلي، وعدم قبول إدارة الشباب عرض الاتحاد.

وكان عرض النصر هو الأقوى، حيث قدم مبلغا ماليا بجانب انتقال 3 لاعبين دوليين، هم: المدافع عبد الإله العمري وسامي النجعي وأيمن يحيى.

وساهم تدخل العضو الذهبي، الأمير الوليد بن طلال، في حسم انتقال اللاعب للهلال، بعدما رفع المبلغ ليحسم الصفقة.

وجاء توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة الشباب، خالد آل ثنيان، ورئيس مجلس إدارة شركة الهلال، فهد بن سعد بن نافل، ووكيل أعمال اللاعب مشعل السفاعي.

وكان رئيس نادي الشباب السابق، خالد البلطان، قد قال قبل يومين خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" التليفزيوني، إن سعر حسان تمبكتي حاليا لا يقل عن 180 مليون ريال سعودي.

أما تمبكتي نفسه، فقد قال مؤخرا في تصريح خاص لبرنامج "كورة"، عبر قناة "روتانا خليجية"، إنه يرغب في الرحيل عن الشباب في حال وصول عرض مناسب، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا سابقا بينه وخالد البلطان في هذا الشأن.

وقال تمبكتي: "جددت عقدي رغم رغبتي في الخروج، لأن النادي له فضل كبير علي، وكنت أرغب في أن يستفيد من عملية انتقالي".

تعادل الهلال في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين أمس مع الفيحاء 1-1 في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

رقم سلبي للهلال

ورغم إنفاق الملايين في الصفقات الجديدة إلا أن الهلال فشل للمرة الرابعة في تحقيق العلامة الكاملة بأول جولتين خلال عهد دوري المحترفين السعودي.

وفشل الأزرق في تحقيق العلامة الكاملة في أول جولتين 3 مرات من قبل، وذلك في مواسم 2011-2012، و2012-2013، و2020-2021.

ولم يستطع الهلال الفوز على الفيحاء في ستاد الملك فهد "الدرة" للمرة الثانية بالدوري بعد تعادلهم من قبل سلبيا بموسم 2021-2022.

ويعتبر هذا التعادل الثالث في تاريخ مواجهات الفريقين في زمن دوري المحترفين، إذ تعادلا بالنتيجة ذاتها موسم 2019-2020، كما تعادلا سلبيا في الموسم قبل الماضي.

وهذه المباراة 11 بين الهلال والفيحاء في دوري المحترفين: انتصر الهلال في 6 مواجهات، مقابل انتصارين للفيحاء، وتعادلا 3 مرات.

وحرم التعادل مع الفيحاء أمس المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من تكرار رقمه القياسي السابق، حين فاز مع الهلال في أول 9 جولات متتالية بموسم 2018-2018.

ويستضيف الفيحاء نظيره الحزم يوم الجمعة المقبل، فيما يحل الهلال ضيفا على الرائد يوم الخميس بالجولة الثالثة لموسم 2023-2024.

ويحتل الهلال مؤقتًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد أربع نقاط من خلال فوز وتعادل.

ووصل الفيحاء إلى المركز السادس بنفس الرصيد ولكن بفارق الأهداف عن الهلال والفتح.

سقط الهلال في فخ التعادل أمام الفيحاء بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما في إطار الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وسجل ساكالا يسجل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 15 بعدما توغل وراوغ مدافع الهلال ثم صوب في شباك الهلال.

وأحرز عبد الله الحمدان هدف التعادل للهلال في الدقيقة 20 بعد استغلاله كرة مرتدة من حارس الفيحاء ليصوب بقوة في الشباك.