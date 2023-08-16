عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة تولي ميكالي قيادة منتخب 2005

اتحاد الكرة، كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حقيقة استقرار المجلس على تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي الحالي، في منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 المقرر تشكيله قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح عامر حسين في تصريحات خاصة لفيتو، أن اللجنة الثلاثية المشكلة منه شخصيا بجانب زميليه في مجلس الجبلاية حازم إمام ومحمد بركات، اقترحت على مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين ميكالي مديرا فنيا لمنتخب الشباب مواليد 2005، خاصة أن هذا الفريق هو الذي سيخوض تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد 2028 في لوس أنجلوس الأمريكية.

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عامر حسين عضو اتحاد الكرة، فيتو

ميكالي مدرب كفء

وتابع عامر حسين، روجيرو ميكالي أثبت أنه مدير فني كفء ونجح خلال فترة وجيزة لم تتخط 10 شهور في تشكيل منتخب أولمبي قوي، استطاع أن يصل للمباراة النهائية في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب وقدم عروضا قويا، وكان الأقرب لانتزاع لقب البطولة، لولا سوء الحظ الذي تسبب في طرد محمود صابر في المباراة النهائية، كما أن الرجل طور الأداء الجماعي لمنتخب مصر بشكل كبير نال استحسان جميع المتابعين.

أضاف عامر حسين، ترشيح ميكالي لتدريب منتخب 2005، حتى الآن هو مجرد اقتراح، وستتم مناقشة الأمر في إجتماع المجلس يوم 24 أغسطس الحالي وحسم القرار بشكل نهائي، ولكن لا تنسي أننا حتى ألان لم نعرف رأي الخواجة وهل سيقبل العرض أم أنه سيكتفي بتجربته مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

اتحاد الكرة، كشف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن اجتماع المجلس المقرر انعقاده يوم 24 أغسطس الجاري، سيشهد تشكيل الأجهزة الفنية لأربع منتخبات وهي مواليد 2005 و2007 و2008 و2009.

أضاف عامر حسين في تصريحات خاصة لفيتو، أن منتخبا 2005 و2008 ينتظران المشاركة في بطولتي أمم أفريقيا للشباب والناشئين تحت 17 و19 سنة بالعام 2025.

وأكد عامر حسين أن هناك لجنة ثلاثية مكونة منه ومعه حازم إمام ومحمد بركات، هي المكلفة من مجلس إدارة اتحاد الكرة، لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الأربعة.

حازم إمام وبركات، فيتو

حقيقة إقالة بيريرا

في سياق آخر، رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، أي تدخلات بشأن إقالة فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، خاصة بعد توصية رابطة الأندية المحترفة السابقة برئاسة أحمد دياب.

ورفض جمال علام رئيس اتحاد الكرة، التدخل في شئون التحكيم، أو الهجوم على بيريرا خاصة وأنه شأن يخص المجلس وأن هناك مقترحا من البرتغالي بتطوير الحكام.

ويرغب عدد كبير من أعضاء اتحاد الكرة إقالة بيريرا خاصة بعد تصريحاته الإعلامية الأخيرة “التحكيم سلطة ” وأنه تصريح لا يليق برئيس لجنة الحكام ويدينه في الوقت نفسه.

فيما يرغب آخرون بمجلس الجبلاية ويعد أبرزهم عامر حسين عضو الاتحاد، والذي يقف بجانب بيريرا خاصة بعد رغبة الأخير في تطوير التحكيم وإعداد ملف كامل للحكام المقرر الاستعانة بهم بالمباريات.