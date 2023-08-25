في حضور المندوه ومجلس الإدارة، نجوم الزمالك القدامى يساندون دياموند قبل اللقاء الحاسم أمام المطرية ( صور)

دياموند ، عقد مجلس إدارة نادي دياموند بقيادة الدكتور المندوه الحسيني المؤسس والأب الروحي للنادي، والدكتور حسام المندوه الحسيني رئيس النادي جلسة تحفيزية لفريق الكرة الأول، وذلك استعدادا للقاء الحاسم أمام المطرية لتحديد النادي المنضم للجمعية العمومية باتحاد الكرة، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر المقبل على ملعب اتحاد الشرطة الرياضي.

وحضر من مجلس الإدارة نادي توفيق الحسيني نائب رئيس النادي، ورامي المندوه الحسيني أمين الصندوق، والدكتور خالد حجازي المدير التنفيذي للنادي.

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نجوم الزمالك يساندون دياموند

كما حضر الجلسة عدد من نجوم الزمالك القدامى الذين حرصوا على تهنئة مجلس الإدارة بالصعود لدوري القسم الثالث هذا الموسم، وهم الكابتن فاروق جعفر والكابتن جمال عبد الحميد والكابتن أحمد عبد الحليم والكابتن أيمن عبد العزيز والكابتن أحمد دويدار.

ومن جانبه قدم الدكتور المندوه الحسيني الشكر لنجوم الزمالك القدامى على الحضور لهذه الجلسة الودية التحفيزية مع الفريق ، معربا عن سعادته بما وصل إليه نادي دياموند بعد أول موسم، وقال:" طموحاتنا كبيرة وندعم الفريق بكل قوة وفي الموسم الجديد سيكون للفريق شأن آخر بعد التعاقد مع صفقات قوية لها خبرات طويلة في الملاعب المصرية ".

قطاع الناشئين في دياموند

وأوضح المندوه الحسيني أن هناك خطة موضوعة يتم تنفيذها بكل دقة واحترافية، سواء على مستوى قطاع الناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم من أجل أن يكون دياموند نموذج يحتذى به في الاستثمار الرياضي، ومؤكدا على ثقته التامة في لاعبي الفريق وجهازهم الفني خلال المباراة الحاسمة أمام المطرية يوم الجمعة المقبل.

الفكر الاحترافي

أما النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني رئيس النادي فقدم الشكر لنجوم الزمالك القدامي على الحضور لهذه الجلسة وقال:" أعتقد أن ما حدث مع دياموند في الموسم الماضي خير دليل على الفكر الاحترافي الذي يسير عليه منذ الوهلة الأولى، خاصة وأن تجربة الصعود من القسم الرابع للقسم الثالث، مع تقديم مباريات قوية وتحقيق أرقام قياسية في وجود لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى يؤكد بأننا نسير على الطريق الصحيح لتقديم نموذج جديد للكرة المصرية ".

خطط دياموند

واعتبر حسام المندوه أن فكرة الصعود للقسم الثاني أو دوري المحترفين في الموسم المقبل ليست هي الهدف الأوحد الذي يخطط له دياموند، لأن المنظومة منذ بداية عملها وضعت خططا قصيرة وأخرى طويلة من أجل تحقيقها، والصعود يعتبر أحد أهداف هذه الخطط ولكن هناك أهدافا أخرى تتعلق بقطاع الناشئين في النادي وأهدافا تتعلق بكيفية المساهمة في تقديم لاعبين على أعلى مستوى للمنتخبات القومية المختلفة، وأيضا نرغب في أن تكون تجربة دياموند من خلال الفكر العلمي الحديث والاحترافية في كل شيء نموذج يحتذى به.

مباراة المطرية الحاسمة

وأعرب رئيس النادي عن ثقته التامة في قدرة لاعبي الفريق على حسم المباراة الفاصلة أمام المطرية يوم الجمعة المقبل في ظل وجود لاعبين على أعلى مستوى يتقدمهم الكابتن أحمد جعفر نجم مصر والزمالك السابق الذي كان له دور كبير في قيادة الفريق للصعود هذا الموسم ، مع ضم الثنائي المميز أحمد شكري وعفروتو لاعبي الأهلي السابقين، مع وجود كوكبة من نجوم الفريق المستمرين من الموسم الماضي أمثال سيد مدبولي، وكل ذلك تحت قيادة المدير الفني المميز الكابتن جمال الدسوقي.

نجوم الزمالك يشيدون بمنظومة دياموند

وأشاد نجوم الزمالك القدامى الذين حضروا الجلسة التحفيزية بمنظومة دياموند الاحترافية حيث أكدوا بأن خبرات الدكتور المندوه الحسيني في المجال الرياضي والتي اكتسبها خلال سنوات طويلة بوجوده أمينا للصندوق بنادي الزمالك ، بالإضافة إلى وجود الدكتور حسام المندوه الحسيني بمجلس الزمالك السابق ساهمت بشكل كبير في تشكيل منظومة قوية، وهو ما اتضح من الموسم الأول للفريق الذي شارك فيه بدوري القسم الرابع، والذي حقق فيه العديد من الأرقام القياسية، وصعد لدوري القسم الثالث قبل انتهاء مباريات المسابقة بأربع لقاءات.

كما قدم نجوم الزمالك التهنئة للنائب الدكتور حسام المندوه الحسيني رئيس النادي بعد نجاته هو وأسرته من حادث غرق خطير بالساحل الشمالي الأسبوع الماضي.

موعد المباراة الفاصلة

تشكيل الجهاز الفني

تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الكرة الأول بنادي دياموند لموسم ( 2023 - 2024 )

كابتن / جمال الدسوقي المدير الفني

كابتن / خالد مدبولي مدير الكرة

كابتن / وحيد صادق مدربا

كابتن / سعيد عبد اللطيف مدربا

كابتن / وائل أبو سريع مخطط أحمال

ك / سعيد سيد مدرب حراس مرمى

ك / فوزي محمد أخصائي علاج طبيعي

ك / شهاب حسن مدلكا

ك / محمد صلاح مدلكا

ك / حازم جمال إداريا

محمد طارق عامل مهمات

محمود أحمد محمد عامل مهمات