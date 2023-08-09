الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رياضة

دياموند يتعاقد مع عفروتو استعدادا لدوري القسم الثالث

عفروتو، فيتو
عفروتو، فيتو

أعلن نادي دياموند التعاقد مع مصطفى عفروتو لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق لتدعيم صفوف الفريق في دوري القسم الثالث. 

لعب عفروتو سابقًا مع أندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والشرقية والإنتاج الحربي وألعاب دمنهور والألمونيوم والفيوم وكرباغ أغدم الأذريبجاني وبولي تيميشوارا الروماني وصحم العماني.

 وأحرز عفروتو ثنائية في مرمى ترينداد وتوباجو وباراجواي بمونديال الشباب 2009 الذي أقيم في مصر تحت قيادة ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب الشباب.

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عفروتو حقق لقبي الدوري المصري مع النادي الأهلي موسمي 2009-2010، و2010-2011، بالإضافة للقب كأس السوبر المصري موسم 2010-2011.

وكان نادي دياموند بقيادة النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، أعلن عن التعاقد مع أحمد شكري لاعب  الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والمصري والمقاولون والترسانة وبروكسي ومنتخب مصر للشباب السابق.

وكان أحمد شكري لعب لصفوف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، خلال الفترة من (2008 – 2009)، كما لعب لمنتخب مصر تحت 23 سنة خلال الفترة من (2009 – 2010).


وشارك أحمد شكري الوافد الجديد لفريق دياموند بصفة أساسية مع منتخب مصر للشباب، وأحرز هدفين في مونديال الشباب بمصر 2009 والهدفين في إيطاليا.

 

واعتمد مجلس إدراة نادي دياموند بقيادة المؤسس الدكتور المندوه الحسيني ورئيس مجلس إدارة النادي النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني تشكيل الجهاز الفني والطبي والإداري لفريق الكرة الأول بالنادي للموسم الجديد (2023 - 2024) بدوري الدرجة الثالثة، وذلك بتجديد الثقة في الكابتن جمال الدسوقي المدير الفني.. حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

 

جهاز دياموند 

خالد مدبولي مدير الكرة

جمال الدسوقي: المدير الفني

وحيد صادق: مدربا
سعيد عبد اللطيف: مدربا

وائل أبو سريع:  مخطط أحمال

سعيد سيد: مدرب حراس مرمى

فوزي محمد: أخصائي علاج طبيعي

شهاب حسن: مدلك

محمد صلاح: مدلك

حازم جمال:إداريا

محمد طارق: عامل مهمات

محمود أحمد محمد: عامل مهمات

 

وأنهى فريق دياموند مشواره في دوري القسم الرابع لمنطقة الجيزة، حيث حقق الفوز في آخر مباراة على المطابع الأميرية 11- 0 في المباراة التي جمعتهما بملعب مركز شباب منشية البكاري.

وبهذا الفوز يصبح فريق دياموند صاحب أفضل الأرقام القياسية في منافسات دوري الدرجة الرابعة على مستوى الجمهورية، حيث حقق الفوز في جميع المباريات، وجمع 54 نقطة وأحرز 102 هدف ولم يدخل مرماه سوى 9 أهداف من 18 مباراة خاضها في الدوري.

وكان فريق دياموند قد حسم الصعود لدوري القسم الثالث قبل نهاية البطولة بثلاث مباريات، ولكن الفريق رفض الاستهتار في باقي المباريات، وواصل تحقيق الفوز تلو الآخر لينهي الموسم بالعلامة الكاملة في جميع المباريات.

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