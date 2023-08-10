نادي دياموند يعلن التعاقد مع فتحي مبروك للإشراف على قطاع الناشئين

أعلن نادي دياموند برئاسة النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني عن التعاقد مع الكابتن فتحي مبروك نجم منتخب مصر والأهلي السابق لتولي مهمة الإشراف على قطاع الناشئين بالنادي في المرحلة المقبلة.

ووفقا لبيان صادر عن النادي.. اتفق الدكتور المندوه الحسيني المؤسس والأب الروحي للنادي والنائب الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم بمجلس النواب والأمين المساعد لهيئة مكتب أمانة الثقافة والفنون والرياضة المركزية لحزب مستقبل وطن ورئيس مجلس إدارة نادي دياموند مع الكابتن فتحي مبروك لتولي مهمة الإشراف على قطاع الناشئين بالنادي.

ويعتبر الكابتن فتحي مبروك أحد رموز الكرة المصرية لما له من تاريخ طويل سواء كان لاعبا أو مدربا في منتخب مصر والنادي الأهلي، بالإضافة الى خبراته الطويلة في قطاع الناشئين.

دعم وتطوير الكرة المصرية

وأشاد الدكتور المندوه الحسيني بخبرات الكابتن فتحي مبروك حيث أكد بأن وجوده داخل منظومة دياموند سيساهم بشكل كبير في تطوير قطاع الناشئين بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الدكتور المندوه على أن إدارة النادي ستوفر كافة الإمكانات للكابتن فتحي مبروك من أجل النهوض بهذا القطاع ليكون بمثابة نواة مثمرة على أرض الواقع لدعم وتطوير الكرة المصرية من خلال منتخبات الناشئين والشباب.

كما أكد النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني أن الكابتن فتحي مبروك علامة من علامات الكرة المصرية البارزة سواء عندما كان لاعبا أو مدربا حيث كان أحد أبرز لاعبي جيله في مركز الظهير الأيسر وسبق له المشاركة مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1980 كما تولى تدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عام 2015 بالإضافة إلى خبراته الطويلة في تطوير قطاع الناشئين.

خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة

وأشار رئيس النادي إلى أن هناك خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة تم وضعها بأسلوب علمي واحترافي بالاتفاق مع الكابتن فتحي مبروك سعيا وراء تنفيذها خلال الفترة المقبلة لكي يصبح قطاع الناشئين في دياموند علامة بارزة داخل منظومة الكرة المصرية لتحقيق الأهداف التي تم وضعها والتي يأتي على رأسها دعم خطط الدولة في الارتقاء بمنظومة الصغار والشباب للنهوض بالرياضة المصرية بوجه عام والكرة المصرية بشكل خاص.

مشروع مختلف يدار باحترافية شديدة

ومن جانبه أعرب الكابتن فتحي مبروك عن سعادته بالتعاون مع منظومة دياموند حيث قال:" منذ الجلسة الأولى التي جمعتني بالدكتور المندوه الحسيني والنائب الدكتور حسام المندوه وأعضاء مجلس الإدارة شعرت بأنني أمام مشروع مختلف يدار باحترافية شديدة وأتمنى أن أكون إضافة لهذه المنظومة لتحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها ولذلك لن أبخل بأي جهد في ظل الإمكانات الكبيرة التي تم وضعها من جانب مسئولي النادي للنهوض بقطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة ".

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وأنهى فريق دياموند مشواره في دوري القسم الرابع لمنطقة الجيزة الموسم الماضي بالتأهل إلى القسم الثالث.

دياموند يتعاقد مع شكري

وأعلن نادي دياموند عن التعاقد مع اللاعب أحمد شكري لاعب الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والمصري والمقاولون والترسانة وبروكسي ومنتخب مصر تحت 20 سنة ( 2008 – 2009 ) ومنتخب مصر تحت 23 سنة ( 2009 – 2010 ) وشارك بصفة أساسية مع منتخب مصر للشباب وأحرز هدفين في مونديال الشباب بمصر 2009 والهدفين في إيطاليا

دياموند يتعاقد مع عفروتو استعدادا لدوري القسم الثالث

أعلن نادي دياموند التعاقد مع مصطفى عفروتو لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق لتدعيم صفوف الفريق في دوري القسم الثالث.

لعب عفروتو سابقًا مع أندية الأهلي والإسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة والشرقية والإنتاج الحربي وألعاب دمنهور والألمونيوم والفيوم وكرباغ أغدم الأذريبجاني وبولي تيميشوارا الروماني وصحم العماني.

وأحرز عفروتو ثنائية في مرمى ترينداد وتوباجو وباراجواي بمونديال الشباب 2009 الذي أقيم في مصر تحت قيادة ميروسلاف سكوب المدير الفني لمنتخب الشباب.

عفروتو حقق لقبي الدوري المصري مع النادي الأهلي موسمي 2009-2010، و2010-2011، بالإضافة للقب كأس السوبر المصري موسم 2010-2011.