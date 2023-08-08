الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رياضة

دياموند يتعاقد مع لاعب الأهلي ومنتخب الشباب السابق

دياموند يتعاقد مع
دياموند يتعاقد مع لاعب الأهلي ومنتخب الشباب السابق

دياموند، أعلن نادي دياموند بقيادة النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني، التعاقد مع أحمد شكري لاعب  الأهلي وتليفونات بني سويف وسموحة والمصري والمقاولون والترسانة وبروكسي ومنتخب مصر للشباب السابق. 

وكان أحمد شكري لعب لصفوف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة ، خلال الفترة من (2008 – 2009)، كما لعب لمنتخب مصر تحت 23 سنة خلال الفترة من (2009 – 2010).


وشارك أحمد شكري الوافد الجديد لفريق دياموند بصفة أساسية مع منتخب مصر للشباب، وأحرز هدفين في مونديال الشباب بمصر 2009 والهدفين في إيطاليا.

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وبدأ فريق دياموند استعداداته بملعب كلية الزراعة، استعدادا للموسم الكروي الجديد بالقسم الثالث، تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة جمال الدسوقي المدير الفني.

 

واعتمد مجلس إدراة نادي دياموند بقيادة المؤسس الدكتور المندوه الحسيني ورئيس مجلس إدارة النادي النائب الدكتور حسام المندوه الحسيني تشكيل الجهاز الفني والطبي والإداري لفريق الكرة الأول بالنادي للموسم الجديد (2023 - 2024) بدوري الدرجة الثالثة، وذلك بتجديد الثقة في الكابتن جمال الدسوقي المدير الفني.. حيث جاء التشكيل على النحو التالي:

 

جهاز دياموند 

خالد مدبولي مدير الكرة

جمال الدسوقي: المدير الفني

وحيد صادق: مدربا
سعيد عبد اللطيف: مدربا

وائل أبو سريع:  مخطط أحمال

سعيد سيد : مدرب حراس مرمى

فوزي محمد: أخصائي علاج طبيعي

شهاب حسن: مدلك

محمد صلاح: مدلك

حازم جمال:إداريا

محمد طارق: عامل مهمات

محمود أحمد محمد: عامل مهمات

 

وأنهى فريق دياموند مشواره في دوري القسم الرابع لمنطقة الجيزة، حيث حقق الفوز في آخر مباراة على المطابع الأميرية 11- 0 في المباراة التي جمعتهما بملعب مركز شباب منشية البكاري.

وبهذا الفوز يصبح فريق دياموند صاحب أفضل الأرقام القياسية في منافسات دوري الدرجة الرابعة على مستوى الجمهورية، حيث حقق الفوز في جميع المباريات، وجمع 54 نقطة وأحرز 102 هدف ولم يدخل مرماه سوى 9 أهداف من 18 مباراة خاضها في الدوري.

وكان فريق دياموند قد حسم الصعود لدوري القسم الثالث قبل نهاية البطولة بثلاث مباريات، ولكن الفريق رفض الاستهتار في باقي المباريات، وواصل تحقيق الفوز تلو الآخر لينهي الموسم بالعلامة الكاملة في جميع المباريات.

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دياموند حسام المندوة الحسيني احمد شكري الأهلي منتخب مصر للشباب القسم الثالث

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