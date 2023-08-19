المطرية يوافق على خوض مباراة دياموند ويطالب بحكام دوليين

اتخذ نادي المطرية بقيادة محمود زكى، عدة قرارات بشأن مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع نظيره دياموند المقرر لها الأول من شهر سبتمبر المقبل.

وعقد مجلس إدارة نادي المطرية، اجتماعا مع مدربى النادى ومدير النشاط الرياضى ومدير قطاع الناشئين ومدير الكرة للفريق الأول وبعض أعضاء الجمعية العمومية لبحث موقف النادى من المباراة الفاصلة لتحديد مقعد الجمعية العمومية باتحاد الكرة.

مطالب نادي المطرية قبل لقاء دياموند



1- التأكيد على المشاركة ولعب المباراة مع نادى دياموند

2- المطالبة بتكافؤ الفرص والعدالة قبل وأثناء المباراة

3️- المطالبة بطاقم تحكيم مصرى يحمل الشارة الدولية



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وأكد محمود ذكى رئيس نادي المطرية خلال الاجتماع مع المدربين أنه يوجد إشكالية فى لائحة الاتحاد حيث يجب أن يذكر بها أنه فى حالة التساوى فى الجدارة الرياضية أن يذكر بند المباراة الفاصلة.

مباراة المطرية ودياموند

وكان نادي المطرية أعلن في وقت سابق تقديم مذكرة رسمية لـ اتحاد الكرة للاعتراض علي إقامة مباراة فاصلة مع فريق دياموند لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وكان محمود زكى رئيس نادي المطرية عقد اجتماعا إسلام الحسيني المشرف العام على النشاط الرياضي وعضو مجلس الإدارة وهيثم هلال مدير عام إدارة النشاط الرياضى لبحث خطاب اتحاد الكرة بخصوص إقامة مباراة بين نادى المطرية وفريق " دياموند " لتحديد النادي المنضم لعضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وأكد رئيس نادي المطرية في تصريحات خاصة لفيتو، ما هو المعيار القانوني الذي اتخذه اتحاد الكرة وكيفية تحديده معيار الجدارة الرياضية بين المطرية ودياموند على الرغم من أن نادي المطرية من الأندية الكبيرة والشعبية التي لها تاريخ منذ خمسينيات القرن الماضي علاوة على اكتمال الأنشطة الرياضية بالنادي مقارنة بالنادي المنافس.

وأوضح رئيس نادي المطرية أن ناديه هو الأحق بالتواجد في عمومية اتحاد الكرة وأن النادي سيسلك الطرق القانونية للحفاظ على حق النادي الذي تأسس منتصف القرن الماضي.



وخرج اتحاد الكرة، بخطاب جديد بشأن تحديد عضو الجمعية العمومية للاتحاد عن إقليم القاهرة الكبري بين فريقي دياموند والمطرية.

وأخطر اتحاد الكرة دياموند والمطرية بإقامة مباراة فاصلة بين الفريقين، مطلع الشهر المقبل لتحديد عضو الجمعية العمومية لأول مرة.

خطاب اتحاد الكرة للمطرية ودياموند



وأكد اتحاد الكرة في خطابه أن إقامة المباراة بين الفريقين لتحديد عضو العمومية بسبب تساويهما في الجدارة الرياضية بنسبة 3% وهي النسبة التي تحدد ممثل القسم الرابع في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة عن موسم 2022-2023.

نادي الشرطة يرفض اقامة المباراة بملعبه

وأخطر نادي الشرطة اتحاد الكرة بعدم إقامة المباراة علي أرضه بسبب وجود صيانة بالملعب ووجود مديونية للنادي لدي اتحاد الكرة.