مدرب أرسنال منتقدا انتقالات الدوري السعودي: ما يحدث ليس عدلا

الدوري السعودي، وجه الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي انتقادات لسيطرة أندية الدوري السعودي على سوق الانتقالات الصيفية، بسبب استمرار الانتقالات في الدوري السعودي لفترة أطول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد الصيفي في إنجلترا يوم 1 سبتمبر، بينما يستمر الدوري السعودي في التعاقدات حتى يوم 7 من نفس الشهر.

ويرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن استمرار الانتقادات في الدوري السعودي بعد غلقها في الدوري الإنجليزي ليس عدلًا، مطالبًا بضرورة غلق فترة الانتقالات في الدوري السعودي مبكرًا مثل بريميرليج.

Advertisements

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي: "ما يحدث ليس عدلا، لأن الدوري السعودي منافسًا الآن، أعتقد أنه يتعين علينا تغيير ذلك، يجب أن موعد إغلاق السوق ويكون في نفس الموعد مع بريميرليج، الشيء الوحيد الذي أقوله أن ما يحدث ليس مثاليًا لأن الدوري السعودي أصبحوا منافسين لنا".

وسبق وأن طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول بتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإجراء بعض التغييرات الخاصة بموعد إغلاق فترة الانتقالات في الدوري السعودي.

من ناحية أخرى، دخل نادي اتحاد جدة السعودي في مفاوضات مع الغاني محمد قدوس، نجم أياكس أمستردام الهولندي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض فشل صفقة التعاقد مع محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة الماضية، بعد تلقيه عرضًا مغريًا حيث زعمت شبكة "بي إن سبورتس" أمس الخميس أن الفعرون وافق على انتقاله إلى الفريق السعودي، إلا أن يورجن كلوب مدرب ليفربول نفى الأمر مؤكدا بقاء اللاعب في النادي الإنجليزي.

اتحاد جدة يحدد بديل محمد صلاح

وكشفت صحيفة "عكاظ" أن اتحاد جدة بدأ رحلة البحث عن بديل محمد صلاح، حيث اتجه صوب محمد قدوس لاعب أياكس الهولندي، حيث أكدت تقارير أن شركة الاتحاد لكرة القدم أرسلوا خطابًا إلى أياكس، للاستفسار عن إمكانية ضم قدوس خلال الميركاتو الجاري.

وأوضحت الصحيفة: "النادي الهولندي لا يمانع بيع قدوس بشرط الحصول على 40 مليون يورو، تمثل قيمة الشرط الجزائي للاعب، وأنه في حال ضم الاتحاد قدوس أو أي جناح آخر، فإنه سيعير جواو فيليبي جوتا إلى الاتفاق لمدة موسم واحد.

ويحظى قدوس باهتمام قوي من عدة أندية إنجليزية، في مقدمتها وست هام وتشيلسي وأرسنال، كما ارتبط بالنصر السعودي لكنه تراجع عن إتمام الصفقة لأسباب مالية.

يذكر أن قدوس يقدم مستويات مميزة مع أياكس، إذ أحرز 3 أهداف "هاتريك" في مرمى لودوجوريتس في ذهاب الدور المؤهل إلى دور المجموعات من الدوري الأوروبي، مساء أمس الخميس، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 4-1.