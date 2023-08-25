بعثة المصري تصل مطار برج العرب الدولي قبل التوجه للمغرب

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي مطار برج العرب الدولي في طريقها إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، استعدادا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق.

وتغادر بعثة فريق المصري البورسعيدي مطار برج العرب الدولي متجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية في الثامنة مساء اليوم الجمعة استعدادا لانطلاق المعسكر التدريبي المغلق.

تفاصيل معسكر المصري بالمغرب استعدادا للموسم الجديد

ويستمر المعسكر لنحو أسبوعين بمدينة مراكش المغربية اعتبارا من غدا السبت الموافق السادس والعشرين من أغسطس الجاري وحتى السبت الموافق التاسع من سبتمبر المقبل.

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بعثة المصري بالمغرب

وتضم بعثة النادي المصري البورسعيدي 35 فردًا، بينهم 23 لاعب بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات.

ومن المقرر أن يخوض الفريق 4 مباريات ودية وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.

واختتم فريق المصري البورسعيدي بقيادة علي ماهر المدير الفني تدريباته ببورسعيد صباح اليوم قبل الاستعدادً للسفر إلى المغرب

صفقات النادي المصري

وكان مسؤولو النادي المصري قد أعلنوا التعاقد مع سبعة لاعبين حتى الآن وهم:

محمد الشامي لمدة 3 مواسم قادما من النادي الإسماعيلي في صفقة انتقال حر، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وميدو جابر لمدة 3 مواسم قادمًا من سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية، بالإضافة إلى سمير فكري لمدة 4 مواسم قادمًا من فريق الداخلية ويوسف الجوهري من المقاولون العرب

كما تعاقد مع ثنائي الزمالك أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

ووافق النادي المصري على إعارة 5 لاعبين من أبناء قطاع الناشئين بالنادي إلى ناديي المقاولون العرب والداخلية وذلك في إطار خطة النادي البوسعيدي، لمنح لاعبيه الشباب الفرصة للمشاركة واكتساب المزيد من الخبرات.

المصري يضم موهبة غانية

وأتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، إجراءات التعاقد مع ليستويل أمانكونا مهاجم فريق ريال تامالي يونايتد الغاني بعد التنسيق مع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقد يمتد لمدة خمسة مواسم اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2028/2027، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه وسداد المقابل النقدي للصفقة.

المصري يضم أحمد عيد لاعب الزمالك

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد لاعب نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي.

وتجاهل النادي المصري خلال إعلانه التعاقد مع اللاعب ذكر نادي الزمالك الذي ينتمي إليه اللاعب واصفًا أحمد عيد بلاعب المنتخب الأولمبي.

جاء ذلك باعتبار أن المصري البورسعيدي ضم أحمد عيد في صفقة انتقال حر.

وكانت “فيتو” انفردت يوم الجمعة الماضي بخبر عدم توثيق عقد أحمد عيد مع الزمالك وأن اللاعب حر في التوقيع لأي نادٍ آخر، تحت عنوان “

مفاجأة جديدة، الزمالك لم يوثق عقد أحمد عيد واللاعب حر”.

وشددت المصادر على أن الجهاز الإداري المسؤول عن فريق الكرة ربما يتسبب في أزمة جديدة في حالة قيام اللاعب بالتوقيع لأي نادٍ آخر، بصفته لاعبًا حرًّا خاصة وأن قيده في القائمة الجديدة بالزمالك قبل يوم 15 سبتمبر المقبل، يتطلب التوقيع على عقد جديد بدلًا من القديم، وذلك في حالة إنهاء الأزمة مع إنبي بشكل ودي.

المصري يعلن تفاصيل التعاقد مع أحمد عيد

وجاء إعلان المصري ضم أحمد عيد كالتالي:

“أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع أحمد عيد، لاعب منتخب مصر الأوليمبي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2026/2025”.

المصري يعلن ضم باهر المحمدي

وأعلن النادى المصرى البورسعيدي التعاقد مع باهر المحمدي لاعب النادي الاسماعيلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري تدعيما لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأنهى المصري البورسعيدي صفقة باهر المحمدي مقابل 20 مليون جنيه بعد الاتفاق بين الناديين، حيث يعد هذا المبلغ حلا لأزمة الإسماعيلي المادية الحالية والتي انتهت إلى وقف القيد.

وقدم النادي المصري اللاعب عبر بث فيديو تضمن النسر الأخضر شعار النادي أنغام السمسية.

المصري يعلن ضم يوسف الجوهري

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي تفاصيل التعاقد مع يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب تدعيمًا لصفوفه بالميركاتو الصيفي الجاري.

المصري يتعاقد مع يوسف الجوهري

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن علي ماهر، إجراءات التعاقد مع يوسف الجوهري، لاعب خط وسط فريق المقاولون العرب بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الحالي وحتى نهاية موسم 2027/2026، وذلك بعد الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من ناديه السابق وسداد المقابل النقدي للصفقة.

المصري يضم أحمد أيمن منصور

وأعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي التعاقد مع أحمد أيمن منصور لاعب نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

ونشرت صفحة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "لف الملعب دور بنحبك يا منصور عودة أحمد منصور لاعبًا للنسور الخضراء".

وتعاقد الزمالك مع أحمد أيمن منصور قبل بداية الموسم الماضي إلا أن اللاعب انتقل لصفوف طلائع الجيش لمدة موسم، على أن ينضم إلى الأبيض مجددًا بعدها.