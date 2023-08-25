الجمعة 25 أغسطس 2023
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خارج الحدود

ضربة جديدة لـ "فاجنر"، اعتقال أحد مؤسسي المجموعة في فنلندا

قوات فاجنر، فيتو
قوات فاجنر، فيتو

نشرت قنوات على  مواقع التواصل الاجتماعي مرتبطة بـ مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الجمعة، أن السلطات الفنلندية اعتقلت أحد أقوى المقاتلين في أفرع  قوات فاجنر، بناء على طلب من أوكرانيا.


القبض على أحد قادة فاجنر في فنلندا 

وذكرت وكالة الأنباء رويترز في تقرير لها اليوم الجمعة، أن يان بتروفيسكي، أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة فاجنر وقائد إحدى الوحدات بالمجموعة، والذي يقع تحت طائلة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على المجموعة منذ العام الماضي.


وقالت قنوات مجموعة فاجنر على مواقع التواصل الاجتماعي  على تطبيق تيليجرام: إن بتروفسكي، الذي قاتل في أوكرانيا منذ عام 2014، اعتقل في البداية في 20 يوليو بسبب انتهاك التأشيرة، ويمكن الآن تسليمه إلى أوكرانيا.

 

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غير الواضح كيف تمكن بتروفسكي من الدخول إلى  فنلندا أثناء وجوده  تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وفرضت  عدد من الدول الغربية عقوبات على  مجموعة فاغنر، التي قاتلت لصالح روسيا في أوكرانيا وتدير عمليات مرتزقة في العديد من الدول الإفريقية.


وفي وقت سابق من اليوم أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  قرارا يقضي بإلزام عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم العسكري، وذلك بعد يومين من مقتل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

 

فاجنر ليس لها وجود قانوني

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت.قال الكرملين إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، ليس لها وجود قانوني رسمي.


مساهمة فاغنر في الحرب الروسية الاوكرانية

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي أن فاغنر موجودة باعتبارها مجموعة قدمت "إسهاما كبيرا" للحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشاد "ببطولة" مقاتليها.


وأرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس تعازيه إلى أسرة بريغوجين ليخرج عن صمته بعد تحطم الطائرة يوم الأربعاء ومقتل جميع ركابها، وذلك بعد شهرين من قيادة بريغوجين لتمرد ضد قادة الجيش الروسي.


وقال بوتين إن "المعلومات الأولية" تشير إلى أن بريغوجين وكبار معاونيه في فاغنر قُتلوا جميعا وأثنى على بريغوجين، لكنه قال أيضا إنه اقترف بعض "الأخطاء الفادحة"

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دولة إفريقية تعلن الحداد على مقتل قائد فاجنر

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تصفية زعيم فاجنر، كيف يتعامل القانون الدولي مع الميليشيات المسلحة؟

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