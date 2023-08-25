دولة إفريقية تعلن الحداد على مقتل قائد فاجنر

أعلنت دولة إفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة الحداد على مقتل زعيم مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجويجين، وذلك بعد مرور يومين على حادثة تحطم طائرته.



إفريقيا الوسطى تعلن الحداد على قائد فاجنر



وفي السياق ذاته قال المستشار الرئاسي لجمهورية أفريقيا الوسطى فيديل جواندجيكا، في بيان صادر عنه اليوم تعليقا على حادث مقتل زعيم فاجنر،:" إنها أخبار حزينة، لقد أنقذ يفجيني بريجوجين الديمقراطية، لقد منعت فاجنر حدوث انقلاب في البلاد، حيث كانت مسؤولة عن تدريب الجيش والقيام بمهام مشتركة ضد المتمردين في جميع أنحاء الجمهورية، لذا فإن البلاد في حالة حداد لكن بالنسبة لنا".

وأكد فيديل جواندجيكا، في حديثه على أن حادث مقتل قائد فاجنر لن يغير شيئا على الإطلاق ولن يؤثر على التعاون بين أفريقيا الوسطى والجيش الروسي.



ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك في تقرير لها اليوم، أن الاتفاق الموقع بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ينص على إرسال المزيد من قوات فاجنر إلى هناك.



وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه في مؤتمر صحفي يوم 30 يونيو: "مصير هذه الاتفاقيات يجب أن تقرره حكومات الدول المعنية".

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وأوضحت الرئاسة الروسية في وقت سابق أن عمل مجموعة فاجنر شبه العسكرية في أفريقيا هو أمر خاص وليس للدولة الروسية أي علاقة به.

وتحطمت طائرة خاصة على متنها 10 أشخاص، يوم الأربعاء الماضي، في منطقة تفير الروسية في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج.

وفي سياق متصل أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، عن قرار جديدا يقضي بإلزام عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم العسكري، وذلك بعد يومين من مقتل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

فاجنر ليس لها وجود قانوني



وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت.قال الكرملين إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، ليس لها وجود قانوني رسمي.



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