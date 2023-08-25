الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

دولة إفريقية تعلن الحداد على مقتل قائد فاجنر

يفجيني بريجوجين،
يفجيني بريجوجين، فيتو

أعلنت دولة إفريقيا الوسطى، اليوم الجمعة الحداد على مقتل زعيم مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجويجين، وذلك بعد مرور يومين على حادثة تحطم طائرته.


إفريقيا الوسطى تعلن الحداد على قائد فاجنر 


وفي السياق ذاته قال المستشار الرئاسي لجمهورية أفريقيا الوسطى فيديل جواندجيكا، في بيان صادر عنه اليوم تعليقا على حادث مقتل زعيم فاجنر،:" إنها أخبار حزينة، لقد أنقذ يفجيني بريجوجين الديمقراطية، لقد منعت فاجنر حدوث انقلاب في البلاد، حيث كانت مسؤولة عن تدريب الجيش والقيام بمهام مشتركة ضد المتمردين في جميع أنحاء الجمهورية، لذا فإن البلاد في حالة حداد لكن بالنسبة لنا".

وأكد فيديل جواندجيكا، في حديثه على أن حادث مقتل قائد فاجنر  لن يغير شيئا على الإطلاق ولن يؤثر على التعاون بين أفريقيا الوسطى والجيش الروسي.
 

ومن جانبها ذكرت وكالة الأنباء  الروسية سبوتنيك في تقرير لها اليوم، أن الاتفاق الموقع بين روسيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ينص على إرسال المزيد من قوات فاجنر إلى هناك.
 

وفي السياق ذاته أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه  في مؤتمر صحفي يوم 30 يونيو: "مصير هذه الاتفاقيات يجب أن تقرره حكومات الدول المعنية".

Advertisements

وأوضحت الرئاسة الروسية في وقت سابق أن عمل مجموعة فاجنر شبه العسكرية في أفريقيا هو أمر خاص وليس للدولة الروسية أي علاقة به.

وتحطمت طائرة خاصة على متنها 10 أشخاص، يوم الأربعاء الماضي، في منطقة تفير الروسية في طريقها من موسكو إلى سان بطرسبرج.
وفي سياق متصل أعلن  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  اليوم الجمعة، عن قرار جديدا   يقضي بإلزام عناصر المجموعات المسلحة بأداء القسم العسكري، وذلك بعد يومين من مقتل قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في تحطم طائرة قرب موسكو.

فاجنر ليس لها وجود قانوني


وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن بريغوجين كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطمت.قال الكرملين إن مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، ليس لها وجود قانوني رسمي.
 

txt

تصفية زعيم فاجنر، كيف يتعامل القانون الدولي مع الميليشيات المسلحة؟

txt

بعد يومين من مصرع قائد فاجنر، بوتين يصدر قرارا هاما بشأن الجماعات المسلحة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

دولة إفريقيا الوسطى يفجيني بريجويجين زعيم مجموعة فاجنر الروسية مجموعة فاجنر فاجنر قائد فاجنر

مواد متعلقة

تصفية زعيم فاجنر، كيف يتعامل القانون الدولي مع الميليشيات المسلحة؟

بعد يومين من مصرع قائد فاجنر، بوتين يصدر قرارا هاما بشأن الجماعات المسلحة

أول رد من الكرملين على اتهامه بتصفية قائد مجموعة فاجنر

الأكثر قراءة

كاف ينعش خزينة الأهلي بمبلغ ضخم

بعد زفافهما بـ24 ساعة، وفاة عروسين بسبب السخان الكهربائي في الغربية

غدا نظر دعوى تطالب بسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

حبس مسئول حكومي جمع 20 مليون جنيه من منصبه في شبين القناطر

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

دولة إفريقية تعلن الحداد على مقتل قائد فاجنر

فشل مفاوضات اتحاد جدة مع بديل محمد صلاح

تعليمات وإرشادات مهمة للطلاب العائدين من الخارج بشأن امتحان تحديد المستوى

Advertisements

منوعات

المزيد

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 25-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 25-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 في السوق المحلي

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

المزيد

انفوجراف

3 أعراض للإصابة بأورام البنكرياس الخبيثة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

تعرف على مبطلات الوضوء الصحيحة والمختلف عليها

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

المزيد
الجريدة الرسمية